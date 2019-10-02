Kamu kurumu personellerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum içi ve kurum dışı eğitimlerine devam ediyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve iştiraklerde görev yapan personele yönelik “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile ilgili eğitim verdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim programında Maliye Bakanlığı Muhasebat Baş Kontrolörü Mesut Hastürk, kanun hakkında önemli bilgileri personeller ile paylaştı. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen eğitime kamu personelleri yoğun ilgi gösterdi.

“KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU” EĞİTİMİ

İki gün süren eğitimde Baş Kontrolör Hastürk, ilk olarak kanunun amacı ve yapısı hakkında personellere bilgi verdi. Devamında personellere daha detaylı bilgi veren Hastürk, Kamu Mali Sistemi’ndeki Planlama, Bütçe ve Kesin Hesap, Bütçenin Sınıflandırılması ve Bütçe Uygulama Esasları konularına değindi. Kanun hakkında verilen bilgileri dikkat ile dinleyen kamu personelleri, kanun hakkındaki çeşitli sorularını Hastürk’e yöneltti.

150 PERSONEL KATILDI

Baş Kontrolör Hastürk tarafından verilen eğitime, kamu kurumu personelleri yoğun ilgi gösterdi. Eğitime Büyükşehir Belediyesi’nden 53, iştiraklerden 21 ve ilçe belediyelerinden 76 olmak üzere toplamda 150 personel katıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programları farklı konularda ve alanında uzman eğitimcilerin katılımı ile devam edecek.