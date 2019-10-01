Karikatür okulu başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Karikatür Okulu’nda yeni dönem için başvurular başlıyor. 11-18 yaş arasındaki karikatüre meraklı herkesin başvuru yapabileceği Karikatür Okulu’nda kayıtlar, 27 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında

www.kocaeli.bel.tr ve http://www.kocaelicartoon.com/kayit adreslerinden yapılabiliyor. Ücretsiz olarak karikatür eğitimi alacak kursiyerler 13 Ekim Pazar günü yapılacak yetenek sınavında yeteneklerini sergileyecek. Yetenek Sınavı sonunda Karikatür Okulu’na girmeye hak kazanan 25 öğrenci, 26 Ekim tarihinde derslere başlayacak. Karikatür Okulu eğitimleri Seka Kültür Alanı’nda bulunan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde yapılıyor.

KARİKATÜRİST AHMET ALTAY EĞİTİM VERİYOR

Karikatüre olan merakı artırmak, bu sanata ilgi duyan gençlerin kendisini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak amacıyla kurulan Karikatür Okulu’nda ünlü karikatürist Ahmet Altay tarafından dersler verilecek. Geleceğin karikatüristlerinin ilimizden yetişmesi için açılan Karikatür Okulu’nda karikatür sanatının incelikleri gençlerle paylaşılıyor. Kursiyerler Seka Kültür Alanı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde eğitim alacaklar. 26 Ekim Cumartesi başlayacak eğitimler her hafta cumartesi günleri yapılacak. 30 Mayıs’a kadar sürecek eğitimlerle karikatür sanatına olan yeteneklerini geliştirecek olan kursiyerler, iyi birer karikatürist olma yolunda adım atmış olacaklar.

25 ÖĞRENCİ ALINACAK

Geçtiğimiz yıl 25 mezun veren karikatür okulunda ikinci sınıfta mevcut 25 öğrenci eğitim görüyor. Bu yıl yapılacak yetenek sınavıyla da 25 öğrenci alınacak. Karikatür Okulu’na giriş, karikatür sanatına giriş, karikatür çizim teknikleri ve sosyal medyada karikatür konu başlıklarının işlendiği eğitimlerde, karikatüre merakı olan yetenekli gençler karikatüre dair tüm incelikleri öğreniyor.

KARİKATÜR DERGİSİ ÇIKARIYORLAR

Karikatür Okulu öğrencileri tarafından yıl içerisinde üretilen karikatürler yılsonunda “Kakao” isimli karikatür dergisinde yer alıyor. Bu yıl ikincisi basılan dergi ücretsiz olarak 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca Karikatür Okulu öğrencileri tarafından, Dede Korkut temalı 96 sergi eseri üretildi. Bu eserler içerisinden seçilen 50 tanesi, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda sergilendi. Karikatür Okulu öğrencileri yıl boyunca çizim teknikleri, karikatürlerin renklendirilmesi, dijital hale getirilmesi gibi bir mizah dergisinde bir çizerin yaptığı hemen hemen her şeyi öğreniyor.



