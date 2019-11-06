Kariyer Akademisi’ne giderim, kariyer yaparım

KO-MEK’in düzenlediği ve yoğun ilgi gören seminerlerden bugüne kadar 887 kişi yararlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından vatandaşların kariyer planlamalarına katkı sunmak amacıyla başlattığı Kariyer Akademisi önemli bir misyonu yerine getiriyor. Vatandaşlar, proje kapsamında kariyerlerine katkı sunacak önemli birikimler elde etmeye devam ediyor. Kariyer Akademisi’nden bugüne kadar 887 kişi yararlanarak, katılım sertifikası aldı.

NEZAKETTEN, SOSYAL MEDYA KULLANIMINA KADAR

Kariyer Akademisi; kişilerin, eğitim ve gelişimine katkı sağlamak, iletişim kurma yeteneğini geliştirmek, kişisel gelişime yardımcı olmak amacıyla projelendirildi.

Akademi kapsamında her hafta vatandaşlara iletişim ve kişisel gelişim konularında seminerler verildi. Seminerlerde, nezaket kurallarından, sosyal medya kullanımına kadar geniş bir yelpazede katılımcılara alanında uzman eğitmenler tarafından bilgiler aktarıldı.

İLGİ YOĞUN

Kariyer Akademisi, vatandaşlardan yoğun ilgi görerek yoluna devam ediyor. Bu ilginin en önemli unsuru ise kariyer yolunda gereken eğitimlerin verilmesinde yatıyor. Zira eğitimler kapsamında “Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili, Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik, Güzel Konuşma ve Hitabet, İlk Yardım, Sokak Fotoğrafçılığı, Toplantı Yönetimi ve Organizasyon gibi kariyer planlamasında gereken dersler yer alıyor.

KATILIM SERTİFİKASI ÖNEMLİ REFERANS DEĞER

Kariyer Akademisi’nin önemli katkılarından biri, her seminerin sonunda verilen katılım sertifikasında yatıyor. Söz konusu sertifika vatandaşların olası iş başvurularında önemli bir referans değer olarak ön plana çıkıyor.

KASIM-ARALIK SEMİNER PROGRAMI

Leyla Atakan Kültür Merkezinde bulunan Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kariyer Akademisi seminerleri Kasım ve Aralık aylarında da devam edecek.

Buna göre iki aylık seminer programı şöyle belirlendi:

13 Kasım 2019

Etkili İletişim ve Beden Dili

27 Kasım 2019

Peygamber Efendimiz (SAV)’in Aile Hayatı

4 Aralık 2019

Güzel Konuşma ve Hitabet

11 Aralık 2019

İlk Yardım Eğitimi

18 Aralık 2019

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KARİYER AKADEMİSİNE KATILMAK İÇİN NE GEREKİYOR

Kariyer Akademisi’nin seminerlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını www.komek.org adresi üzerindeki seminer başvuruları bölümünden yapabilir. Kariyer Akademisi’ne 14 yaşını bitirmiş herkes katılabiliyor. Vatandaşlar, Kariyer Akademisi ile ilgili seminer sürecini, sınırlı kontenjan olması nedeniyle, www.komek.org adresi üzerinden takip edebiliyor. Kontenjanı dolan seminer programları başvuru listesinden kaldırılıyor.











