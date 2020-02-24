Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz okul ziyaretlerinde

24 Şubat 2020 Pazartesi 16:25
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte her hafta pazartesi günleri farklı bir okulda bayrak törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bugün Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu öğrencilerine konuk oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın da hazır bulunduğu ziyaret programında Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğrencilerle birlikte bayrak töreninde İstiklal Marşı’nı okudu. Bayrak törenin ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere boş vakitlerini iyi değerlendirerek bol bol kitap okumaları öğüdünde bulundu. Başkan Büyükgöz’ün ardından öğrencilere hitap eden İlçe Kaymakamı Mustafa Güler de derslerde öğretmenlerini can kulağıyla dinlemeleri öğüdünde bulunarak eğitim hayatlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından sınıfları gezen Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler, öğrenciler tarafından özel olarak hazırlanan şiir dinletisini izledi. Öğretmenler odasını da ziyaret eden Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler, öğretmenler ve okul idarecileriyle bir süre sohbet etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×