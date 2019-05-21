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KO-MEK Kursiyerlerine Eğitim

KO-MEK kurs merkezlerinde Akılcı İlaç Kullanımı ve Organ Bağışı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenlendi.

KO-MEK Kursiyerlerine Eğitim

21 Mayıs 2019 Salı 11:02

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kendi eğitimlerinin yanı sıra kursiyerlerinin özellikle sağlık alanında bilgi alması için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda KO-MEK kurs merkezlerinde Akılcı İlaç Kullanımı ve Organ Bağışı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenlendi. Eğitimlerde kursiyerlere ilaç kullanımında doğru bilinen yanlışlardan, organ bağışına kadar birçok önemli konuda bilgi aktarıldı.

TAVSİYE İLE İLAÇ ALMAYIN

Eğitimler Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık ekipleri tarafından verildi. Eğitimlerde öncelikli olarak ilaç kullanımı hakkında detaylı bilgi sunuldu. İlaçların doktor kontrolü kapsamında alınmasının önemine işaret edilerek, başkalarının tavsiye ettiği ilaçların alınmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

GEREKSİZ YERE ANTİBİYOTİK KULLANMANIN ZARARLARI

Sağlık yetkilileri bununla beraber antibiyotik kullanımı konusuna değindi. Teşhis konulmaksızın gereksiz yere antibiyotik kullanmanın zararlarına dikkat çekilerek, “Gereksiz yere ve reçetesiz antibiyotik kullanmak son derece zararlıdır. Gereksiz antibiyotik kullanmak, karaciğer ve böbreklerde hasar oluşturabilir. Bunun yanı sıra antibiyotiklere karşı direnç gelişimine ve mantar enfeksiyonlarına sebep olur” uyarıları yapıldı.

HEM SAĞLIĞA HEM BÜTÇEYE ZARARLI

Eğitimlerde, yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının halk sağlığını etkileyen en önemli sorunlardan biri olduğu tekrarlandı. Sağlık yetkilileri, ilaçların yanlış ve uygunsuz kullanımının hem sağlığa hem de bütçeye büyük zarar verdiğini kaydetti. Sağlık yetkilileri bu nedenle Akılcı İlaç Kullanımının öneminin altını çizerek, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalarının yakından takip edilmesini istedi.

ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ

Akılcı İlaç Kullanımının yanı sıra kursiyerlere organ bağışı konusunda bilgi verildi. Bilgilendirilmede ilk olarak organ bağışının insanların henüz hayattayken ölümleri halinde kendi istekleri ile organlarını bağışlamaya onay vermesi anlamı taşıdığı söylendi. Türkiye’de her yıl 2 binden fazla kişinin organ nakli beklerken hayatını kaybettiği belirtilerek, organ bağışlamanın son derece önemli olduğu anlatıldı. Sağlık yetkilileri organ bağışının yeni hayatların yeşermesini sağlayan önemli bir toplumsal sorumluluk olduğunu kaydederek, organ bağışının kimler tarafından yapılabileceği, nakli yapılabilen organlar ve organ bağışı nasıl yapılır konularında detaylı bilgi verdi.

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