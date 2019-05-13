KO-MEK’e Yoğun İlgi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen Öğrenme Şenliklerine KO-MEK açtığı eğitim stantlarıyla katılım sağladı. Öğrenme Şenliklerinde açılan KO-MEK stantlarına Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat ÇAKIR, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç başta olmak üzere gençler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



HAT SANATI TANITILDI

Öğrenme Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden biri Karamürsel’de yapıldı. Karamürsel Kültür Merkezi’ndeki Öğrenme Şenliklerine KO-MEK Hat branşıyla katıldı. Unutulmaya yüz tutmuş Türk El Sanatlarını açtığı kurslarla yaşatan KO-MEK, açtığı stantta bu sanatı tanıtma fırsatı buldu. Standı ziyaret eden vatandaşlara öncelikli olarak hat sanatı anlatıldı. Usta öğreticiler vatandaşlara, Osmanlıdan günümüze kadar gelen ve usta çırak ilişkisine dayanan hattın Arap harfleri çerçevesinde oluşmuş güzel yazı yazma sanatı olduğunu anlattı. Hattın, yazı ve çizgilerle icra edildiği ve 6 ile 10. Yüzyıllar arasında çıktığı bilgisi verilerek, “Sülüs” ve “Kufi” gibi hat türleri hakkında da bilgi sunuldu.



HAT SANATI KO-MEK’TE YAŞIYOR

Yapılan tanıtımın ardından ise ziyaretçilere İslam Hat sanatına dair örnekler verilerek hat yazımının nasıl yapıldığı gösterildi. Usta öğreticiler önemli bir kültür mirası olan hat sanatının yıllardır KO-MEK’te yaşatıldığını anlatarak, vatandaşları bu sanatı öğrenmek üzere kurslara davet etmeyi de ihmal etmedi.



ÇAYIROVA’DA KO-MEK ÜRÜNLERİ

KO-MEK, Çayırova Yenimahalle Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen Öğrenme Şenliklerine de katılarak burada iğne oyası, mefruşat, resim, filografi ve ahşap boyama branşlarında ilgili sanatı ve yapılan eserleri tanıttı. Karamürsel’de olduğu gibi Çayırova’daki şenliklerde de KO-MEK’in ürünleri büyük beğeni gördü.