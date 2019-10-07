KO-MEK’te yaş farkı yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz kurslarıyla yıllardır kente hizmet verdiği eğitim kurumu KO-MEK, vatandaşların ilgisiyle yoluna devam ediyor. Kaliteli eğitim anlayışı ile kentte bir marka haline gelen bu önemli kurumun başarısının ardında ise insana verilen değer yatıyor. KO-MEK’in kapısının herkese ve her yaştan vatandaşa açık olması, Halk Üniversitesi kimliğini fazlasıyla hak etmesine neden oluyor.

TUNA 4, ADİLE TEYZE 55 YAŞINDA

KO-MEK’in her yaştan vatandaşa ücretsiz eğitim verdiğinin en güzel kanıtı ise 4 yaşındaki Tuna ve 55 yaşındaki Adile Güler oldu. Annesi İlknur Demir ile birlikte KO-MEK kurs merkezine gelen 4 yaşındaki Tuna Demir, Çocuk Oyun Odaları’nın sevimli kahramanlarından biri haline geldi. Aynı kurs merkezinde Kuran-ı Kerim eğitimi alan 55 yaşındaki Adile Teyze ise, Tuna ile “kurs arkadaşı” olmaktan oldukça mutlu. 4 yaşındaki bir çocukla 55 yaşındaki bir yetişkini aynı eğitim çatısı altında buluşturan KO-MEK ise bir anlamda nesillerin kaynaşmasına da vesile oluyor.





ANNE DERSE, TUNA OYUN ODASINA

Öte yandan Tuna’nın annesi İlknur Demir, KO-MEK Kurs Merkezi’nde İğne Oyası Branşında eğitim alıyor. Kurs merkezi içinde bulunan Çocuk Oyun Odaları ise İlknur Hanımın adeta kurtarıcısı. Kurs merkezine gelebilmek için Tuna’yı bir başkasına bırakmak zorunda kalmayan İlknur Hanım, çocuğu ile derslere gelebiliyor. Tuna’yı kurs merkezi içindeki Çocuk Oyun Odası’na gönül rahatlığı ile teslim eden İlknur Hanım, daha sonra sınıfına girerek dersini takip ediyor.

ANNELERİN GÖZÜ ARKADA KALMIYOR

KO-MEK annelerden gelen talep doğrultusunda kurs merkezleri içinde Çocuk Oyun Odaları oluşturdu. 3-6 yaş arasındaki çocukların kabul edildiği Çocuk Oyun Odalarında alanında uzman eğitmenler gözetmenlik yapıyor

EĞLENCE DE VAR EĞİTİM DE

Çocuk Oyun Odaları anneler dersteyken çocukların vakitlerini eğitimle geçirmeleri için tasarlandı. Buraya gelen çocuklara, değerler eğitiminden, drama eğitimine kadar geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Oyun odaklı eğitimlerde, çocuklar hem öğreniyor hem oyun oynamanın keyfini çıkarıyor.









