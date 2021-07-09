Kocaeli Bilim Merkezi'nde yüz yüze eğitimler başladı

DAHA ÖNCE ÇEVRİMİÇİ YAPILIYORDU
Kocaeli Bilim Merkezi, Koronavirüs ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitime verilen arada atölye, eğitim ve alan gezilerini çevrimiçi olarak gerçekleştirmeye devam etmişti. Vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamadaki artış ile birlikte okullarda yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından Kocaeli Bilim Merkezi de atölye ve eğitimlerini yüz yüze gerçekleştirmeye başladı.
UYGULAMALI EĞİTİMLER
Temmuz ayı itibariyle başlayan eğitimlerde Bilim Atölyelerinde 4-13 yaş aralığında Biyoloji, Kimya ve Robotik atölyeleri gerçekleştirilirken, Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı eğitimlerinde 7-70 yaş aralığında Robotik Kodlama ve Uygulama eğitimleri veriliyor.
PROGRAMLAR HAFTALIK YAYINLANIYOR
Haftalık olarak yayınlanan programlar Bilim Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulurken, ziyaretçiler www.kocaelibilimmerkezi.com adresinden atölye ve eğitimlere kayıt gerçekleştirebiliyor.