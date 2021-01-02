Kocaeli Bilim Merkezi’nden çevrimiçi deneyler

HAFTA SONLARI BOŞ GEÇİLMİYOR
Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana faaliyetlerine devam eden Kocaeli Bilim Merkezi’nde atölye çalışmaları pandemi kuralları kapsamında yüz yüze gerçekleştiriliyordu. Bilim Merkezi son dönemde vaka sayılarının artması ile birlikte hafta sonları herkesin evde kaldığı bu süreci boş geçirmiyor.
EVDEYAP ATÖLYELERİ
EvdeYap atölyeleri adı altında gerçekleştirilen uygulama ile atölye çalışmalarına kayıt olanlar, hazırlaanan atölye malzemelerini bilim merkezinden alıyor, Zoom uygulaması üzerinden eğitmenler eşliğinde çevrimiçi olarak deneyleri gerçekleştiriyor.
BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Evlerde kalınan bu süreçte eğlenerek öğrenmeye olanak sağlayan örnek çalışma gençlerin de büyük ilgisini çekiyor Her hafta yeni programların hazırlanacağı çalışmalar Kocaeli Bilim Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.