Kocaeli Bilim Merkezi’nden çevrimiçi deneyler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi’nde atölye çalışmaları çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Kocaeli Bilim Merkezi, bünyesinde gerçekleştirmiş olduğu uygulamalı atölyelere Pandemi sürecinde çevrimiçi olarak devam ediyor.

HAFTA SONLARI BOŞ GEÇİLMİYOR

Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana faaliyetlerine devam eden Kocaeli Bilim Merkezi’nde atölye çalışmaları pandemi kuralları kapsamında yüz yüze gerçekleştiriliyordu. Bilim Merkezi son dönemde vaka sayılarının artması ile birlikte hafta sonları herkesin evde kaldığı bu süreci boş geçirmiyor.

EVDEYAP ATÖLYELERİ

EvdeYap atölyeleri adı altında gerçekleştirilen uygulama ile atölye çalışmalarına kayıt olanlar, hazırlaanan atölye malzemelerini bilim merkezinden alıyor, Zoom uygulaması üzerinden eğitmenler eşliğinde çevrimiçi olarak deneyleri gerçekleştiriyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Evlerde kalınan bu süreçte eğlenerek öğrenmeye olanak sağlayan örnek çalışma gençlerin de büyük ilgisini çekiyor Her hafta yeni programların hazırlanacağı çalışmalar Kocaeli Bilim Merkezi’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.