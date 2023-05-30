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Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsüne Teknik Gezi Düzenledi.

Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dilek Dülger Altıner, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selda Uca, Fakülte Sekreteri Eyüp Altındağ, Dr. Öğr. Üyesi Nihan Akdemir, Öğr. Gör. Dr. Alican Akçiçek, Arş. Gör. Koray Güzey ve fakülte öğrencileri İstanbul/Üsküdar-İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsüne ziyarette bulunmuşlardır.

Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsüne Teknik Gezi Düzenledi.

30 Mayıs 2023 Salı 10:06


 Ziyarette Enstitü Müdür Yardımcısı Yasemin Karadaş, Araştırma Bölümü usta öğreticisi Özge Özkan, Yiyecek-İçecek Hizmetleri usta öğreticileri Berna Yılmaz ve bölümümüzden mezun olan Firuze Arslan; Türk, Osmanlı ve dünya mutfaklarına hakim, uluslararası yetkinlikte profesyonellerin yetiştirilmesini amaçlayan Enstitüye bağlı Türk Mutfak Sanatları Atölyesi hakkında bilgi vermişlerdir. Türk Mutfağı Haftası kapsamında yapılan etkinlikler tanıtılmıştır. Ziyaret kapsamında müze gezisi ve butik çikolata üretim atölyesinde çikolata yapımı workshopu düzenlenmiş olup usta öğretici Berna Yılmaz çikolatanın tarihi, üretim süreci, çikolata markalarının oluşum süreçleri ve saklama koşulları hakkında bilgiler vermiştir.

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