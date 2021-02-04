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Kocaeli Üniversitesinde uygulamalı eğitim 5 Nisan'da kısmi olarak yeniden başlayacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, uygulamalı eğitimin Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde 5 Nisan'da kısmi olarak yeniden başlayacağını bildirdi.

Kocaeli Üniversitesinde uygulamalı eğitim 5 Nisan'da kısmi olarak yeniden başlayacak

04 Şubat 2021 Perşembe 14:04

Rektör Prof. Dr. Hülagü, yaptığı açıklamada, tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 salgınının, Türkiye'de tedbirlerle kısmen kontrol altına alındığını belirtti. 

Aşı çalışmalarının başarılı şekilde yürütüldüğüne işaret eden Hülagü, ancak son günlerde virüse bağlı mutasyonlar nedeniyle vaka sayılarında belirgin artışların dikkati çektiğini vurguladı.

Üniversite Senato toplantısında, son gelişmelerin değerlendirildiğini bildiren Hülagü, şunları kaydetti:

"Tıp Fakültesi 4, 5, 6. ve Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıfların Sağlık Bakanlığının planlamasıyla aşı çalışmalarına alındığı göz önünde bulundurularak, sadece bu fakültelerde 5 Nisan itibarıyla uygulamalı eğitimlerin başlatılması düşünülmektedir. YÖK tarafından takvim değişiklikleri yapıldığı takdirde diğer fakültelerde de örgün eğitim değerlendirmeye alınacaktır. Her şeyden önce sizlerin sağlığı bizlerin karar vermesinde çok önemlidir. Lütfen biraz daha sabredelim. Bizler de sizleri ve yüz yüze eğitimi çok özledik. Lütfen kendimiz, yakınlarınız ve insanlık için maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim." 



AA
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