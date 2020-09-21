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EĞİTİM:
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Kocaeli Valisi; "Eğitimde yol almak mecburidir"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileriyle başlayacak yüz yüze eğitimin kısa süre içinde diğer kademelerde de uygulamaya geçirilmesinin, toplumun her kesiminin gösterdiği hassasiyete bağlı olduğunu söyledi.

Kocaeli Valisi;

21 Eylül 2020 Pazartesi 09:44

Yavuz, 2020-2021eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, eğitimin, kadim zamanlardan bu yana bireylerin şahsi gelişimlerinin tamamlamasında ve toplumsal niteliklerinin oluşmasında en belirleyici unsur olduğunu belirterek, bilim, teknik, kültür, sanat, spor ve ahlakta ulaşılan düzeyin birincil belirleyicisinin eğitim olduğuna işaret etti.

Eğitim sistemlerini, çağın gerekliliklerini de ön plana alarak tesis etmenin hayati bir öneme haiz olduğuna değinen Yavuz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Yaşadığımız küresel salgın süreci de göstermiştir ki güçlü bir eğitim sistemine sahip olmak, olağanüstü durumları yönetebilmek ve değişen koşullara uyum gösterebilmek bağlamında da çok önemlidir. Planlı ve titiz çalışmalar nihayetinde alınan kararlar doğrultusunda hareket ederek hayatı olduğu gibi eğitimi de mümkün mertebe kesintiye uğratmadan, yeni durumlara göre düzenleyerek yol almak mecburidir. Salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve dolayısıyla tüm toplumun sağlığını gözeterek bir yol haritası belirlemek elzemdir.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacak olan yüz yüze eğitimin kısa süre içinde diğer kademelerde de uygulamaya geçirilmesi, toplumun her kesiminin gösterdiği hassasiyete bağlıdır. Çocuklarımızın okullarına kavuşabilmesi, her ferdin kurallara riayet etme konusunda duyarlılık göstermesiyle mümkün olacaktır. Kurumlarımız tarafından alınan azami düzeydeki tedbirleri desteklemek, herkes için bir vatandaşlık görevidir."

Öğrencilerin, uzaktan eğitim sürecinde sorumluluklarını yerine getireceğinden, öğretmenlerin rehberlik ve yönlendirmelerini dikkate alarak hareket edeceğinden şüphesi olmadığına değinen Yavuz, salgınla mücadele kapsamında hassasiyet göstererek tedbirli ve titiz davrandıkları konusunda da inancının tam olduğunu kaydetti.



AA
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