KOÇKED'in ilk semineri; verimli geçti

Kocaeli Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Çocuk Kulüpleri, Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Eğitmenleri Derneği tarafından kreş görevlilerine ve eğitimcilere yönelik çok önemli bir seminer düzenledi.