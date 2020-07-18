KOÇKED'in ilk semineri; verimli geçti

18 Temmuz 2020 Cumartesi 12:44
Seminere okul öncesi öğretmenler; kreş yetkilileri, rehabilitasyon merkezi yetkilileri ve eğitimciler katıldı. Derneğin Kurucusu ve başkanı olan eğitimci Zeynep Koçak, derneği bir yıl önce kurduklarını, önemli hizmetlere imza attıklarını, eğitim amaçlı ilk seminerini düzenlediklerini belirterek, "Bundan sonra da bu ve buna benzer eğitici ve bilgilendirici seminerler düzenleyeceğiz" dedi. Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde vazife yapan Psikolojik - Aile Danışmanı Rehber Öğretmeni Erhan Kalın'ın konuşmacı olarak yer aldığı, "Çocuk Resimlerini Yorumlama' konulu seminerde; çocukların çizdiği resimlerin yorumlanmasının önemi anlatıldı. Kalın, " Eğitim öğretim sürecinde öğrenciyi tanımak, eğitimin başarısını veya yönünü belirleyebilecek etkenlerden biridir. Öğrenciye rağmen program olamayacağı bir gerçek olduğuna göre, program geliştirme uzmanları veya öğretmenler öğrenciyi tanımak için değişik yöntemler kullanırlar. Bu yöntemlerden birisi de öğrencinin yapmış olduğu resimdir."şeklinde konuştu.
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