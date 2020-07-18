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LGS danışmanınız Bilgievlerinde

Bilgievleri, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavının sonuçlarının açıklanması ardından öğrencilere tercih döneminde yardımcı olacak.

LGS danışmanınız Bilgievlerinde

18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:46

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavının sonuçlarının açıklanması ardından öğrencilere tercih döneminde yardımcı olacak. 

 

TERCİH İŞLEMLERİNDE YANINIZDAYIZ

Bilgievi koordinasyon merkezi tarafından uygulanan “LGS tercih işlemlerinde yanınızdayız” projesinden LGS’ye giren öğrenciler faydalanabilecek. Görüşmeler Uzman PDR eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek.

 

DOĞRU LİSE TERCİHİ YAPMAK

Bilgievleri sınav deneyimi ve birikimi ile ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. LGS tercih işlemlerinde yanınızdayız” projesi ile öğrencilere kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda, doğru lise tercihi yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunmak amaçlanıyor.

 

RANDEVULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Hizmetten yararlanacak öğrencilerin http://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/onlinepdr.aspx sitesinden randevu almaları yeterli olacak. Randevu alındıktan sonra eğitmenlerle görüşmeler sağlanacak.

 

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