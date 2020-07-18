LGS danışmanınız Bilgievlerinde

TERCİH İŞLEMLERİNDE YANINIZDAYIZ
Bilgievi koordinasyon merkezi tarafından uygulanan “LGS tercih işlemlerinde yanınızdayız” projesinden LGS’ye giren öğrenciler faydalanabilecek. Görüşmeler Uzman PDR eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek.
DOĞRU LİSE TERCİHİ YAPMAK
Bilgievleri sınav deneyimi ve birikimi ile ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. LGS tercih işlemlerinde yanınızdayız” projesi ile öğrencilere kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda, doğru lise tercihi yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunmak amaçlanıyor.
RANDEVULAR İNTERNET ÜZERİNDEN
Hizmetten yararlanacak öğrencilerin http://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/onlinepdr.aspx sitesinden randevu almaları yeterli olacak. Randevu alındıktan sonra eğitmenlerle görüşmeler sağlanacak.