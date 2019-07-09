Minikler beyit öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesine bağlı Bilgievleri, yaz etkinlikleri kapsamında “40 günde 40 Beyit projesiyle ile minik öğrencileri edebiyatla tanıştırıyor. Uygulamalı olarak yapılan “40 günde 40 beyit” projesi 11 ilçedeki 17 Bilgievi'nde uygulanıyor.

HEM BEYİT EZBERLENİYOR HEM DE MANASI ÖĞRENİLİYOR

Öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan “40 Günde 40 Beyit Projesi” minikleri geçmiş medeniyetler hakkında bilgi sahibi yaparken ezberlenen beyitlerin manaları da öğrencilere öğretiliyor. Beyit ezberi yapıldıktan sonra karşılıklı atışmalar şeklinde okumalar ortaya renkli görüntüler çıkartıyor.

ÖĞRENME BECERİSİNİ GELİŞTİRİYOR

Proje sayesinde öğrencilerin öğrenme becerisini gelişirken, öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde önceden hazırlanan beyitler eğitmenlerin kontrolünde öğrenciler tarafından ezberleniyor. Bilgilendirme, öğretme, örnek uygulama yapma, değerlendirme ve uygulamaya geçirme olmak üzere belli aşamalarla yapılan ezberler sayesinde, öğrencilerin kendi öğrenmelerini kontrol etmesi doğrultusunda duruma uygun ezberler sağlanıyor.

HER BEYİTİN EZBERLENME SÜRESİ BİR GÜNDÜR

“40 günde 40 beyit” projesiyle ezber yapma alışkanlığı kazandırıyor. Her beyitin ezberlenme süresinin bir gün olduğu düşünüldüğünde projeye dâhil olan öğrenciler 40 günün sonunda 40 beyit ezberlemiş olacaklar.

MUTLU ÖĞRENCİLER

Bilgievleri’nde beyit öğrenen minikler ise durumdan oldukça memnun. Divan edebiyatıyla henüz küçükken tanışmalarının ilerdeki hayatlarını olumlu etkileyeceklerini söyleyen öğrenciler beyit ezberleme sayesinde edebiyata karşı ilgilerinin de arttığını söyledi.