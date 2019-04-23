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EĞİTİM:
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Minikler doktor oldu, ameliyathaneye girdi

Bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından 11.’si düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nda minik eller doktor oldu.

Minikler doktor oldu, ameliyathaneye girdi

23 Nisan 2019 Salı 10:54


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 11.’sini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nın ikinci günü gerçekleşen birçok etkinlikle devam etti. Fuarın sponsorlarından Özel Gölcük Aile Konak Hastanesi de bu özel günde hazırladığı prototip ameliyathane ile çocukların doktorluk mesleğini sevmelerini hem de vücudumuzda bulunan organları tanıma fırsatı verdi.

 

DOKTOR ÖNLÜKLERİNİ GİYDİLER

Büyükşehir Uluslararası Fuar alanında gerçekleşen Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’na stant kuran Özel Gölcük Aile Konak Hastanesi’ni ziyaret eden minik konuklar, kendileri için hazırlanan doktor önlüklerini giydi. Doktor önlükleri ile ilk olarak hastane turu yapan minik eller, daha sonra hasta rolüne giren bir maketi ameliyata aldı. Maketi gerçek bir insan gibi tedavi eden minik eller, insan vücudunda bulunan organları da tanıma fırsatı buldu. Eğlenceli dakikalarda geçiren minikler, sağlık dolu bir gün geçirdi.

 

MESLEKLERİNİ ŞİMDİDEN BELİRLEDİLER

Beyaz önlük ve doktor setleriyle görevlerine oldukça adapte olan minikler, gelecekteki mesleklerini şimdiden belirledi. Hastaneden sağlıkla tanışmanın heyecanı içinde ayrılan minikler, farklı bir gün geçirdikleri için hastane yöneticilerine teşekkür etti.

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