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EĞİTİM:
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Öğrencilere ücretsiz eğitim seti

Pandemi sürecünde çalışmalarını çevrimiçi olarak yapan Bilgievleri, eğitimlerdeki içerikleri ücretsiz olarak öğrencilere verdi.

Öğrencilere ücretsiz eğitim seti

20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:45

Bu yıl Koronavirüs önlemleri kapsamında “Bilgievleri Yaz Okulu” programları uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilecek. Bilgievleri ilk ve ortaokul öğrencilerine verdiği desteği devam ettirmek, hizmet kalitesi ve sürekli eğitimin gereği olan içerikleri öğrencileri sunmak hedefleri ile Bilgievleri Yaz Okulu eğitim setlerini öğrencilerine dağıttı.

 

SETTE NE VAR?

Bir öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eğitim seti titizlikle hazırlandı. Eğitim setinde, Elif-ba, diyanet temel dini bilgiler kitabı, akıl oyunları kitabı, velilere özel rehberlik bülteni, öğrencilere özel rehberlik bülteni, Etamin, Quilling, Filografi eğitim setinden bir ya da birkaçı, resim atölyesi seti, sosyal medya tanıtım kartı ve başkan önsözü bulunuyor.

 

BİLGİEVİ ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Kocaeli’de ilk ve ortaokul öğrencileri için vazgeçilmez olan Kılavuz Gençlik modelinin bileşeni Bilgievi projesi Koronavirüs döneminde öğrencileri yalnız bırakmadı. Özelikle online olarak öğrencilerle görüşen psikologlar süreç boyunca desteklerini azaltmadı. Kitap ve diğer eğitim metaryalerini zaman zaman öğrencilerin evlerine kadar götüren Bilgievi yetkilileri yaz boyunca öğrenciler için önemli bir fırsat olmaya devam edecek.

 

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