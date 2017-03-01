Okan Koleji Giriş Sınavı’na başvuru zamanı

Okan Koleji tarafından her yıl düzenlenen “Okan Koleji Giriş Sınavı (OGS)” bu sene 4 Mart 2017 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Okan Kolejli olmak isteyen öğrenciler şahsen kimlik belgeleriyle Okan Koleji Tuzla Kampüsü’ne başvuru yapılabilecekleri gibi online olarak http://okankoleji.com/sayfa/giris_sinav_formu adresinden de başvuru formunu doldurabiliyor.

Sınav neticesinde başarılı olan öğrencilere Okan Eğitim Kurumları'nda çeşitli oranlarda burslu okuma imkânı sağlanacağı gibi bu sene yapılacak olan sınavda daha önceki yıllara göre bursluluk oranı ve burslu öğrenci sayısında artış olacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler %100’e varan burs kazanma fırsatını yakalayacaklar. 15 Mart 2017 tarihine kadar devam eden erken kayıt döneminde kayıt yapıldığı takdirde ise 2016/2017 öğretim yılının artışsız dönem ücretleri geçerli olacak.

TEOG VE ÜNİVERSİTE SINAVINDA %100 BAŞARI

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilk mezunlarını veren Okan Koleji Lisesi, üniversite sınavında %100 başarı sergileyerek mezunlarının tamamı, üniversiteye yerleştirirken Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında da %100 başarı oranı sağlanmıştır. Bu başarının nedeni Okan Üniversitesinin bilimsel eğitim altyapısı ve birikiminden aldığı güçle "Anaokulundan üniversiteye" uzanan eğitim yolculuğunda Okan Kolejinin öğrencilerini; bilgiyi gereksinimleri doğrultusunda kullanabilen, akademik yönden donanımlı, araştıran, sorgulayan, iletişim becerileri gelişmiş, öz güveni yüksek, başarılı ve mutlu sosyal bireyler olarak yetiştirmesidir.

RUSÇA VE ÇİNCE 2. YABANCI DİL

Okan Koleji’nde eğitim gören öğrencilerin akademik sınav sonuçlarında başarılı olmasıyla birlikte anaokulundan itibaren, anadili İngilizce olan öğretmenler tarafından verilen İngilizce eğitiminin yanında Çince, Rusça, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birini ikinci dil olarak öğrencilerine verilmektedir. Ayrıca kültür, sanat ve spor alanlarında bir çok programı hayata geçirmektedir. Örneğin Türkiye’de müfredatına golf branşını adapte etmiş ilk pilot okul olan Okan Koleji spora verdiği önemi de ortaya koymaktadır.







GÜCÜNÜ ÜNİVERSİTEDEN ALIYOR

Ülkemizi çağdaş yarınlara taşıyacak aydınlık nesiller yetiştirmek amacıyla 1999 ’da kurulan Okan Üniversitesi, Türk yükseköğrenimine kattığı sinerji ve kazanımlarla Okan Koleji’nin gelecek odaklı vizyonunda önemli bir yer teşkil ediyor. Okan markasının Türk yükseköğrenimine kazandırdığı yenilikler, 2011 yılında Okan Koleji’nin kurulmasıyla farklı bir boyuta taşınmıştır. Kurucu Temsilciliğini Işıl Okan Gülen’in üstlendiği kolej, Okan Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve tecrübesiyle kısa zamanda büyük atılımlar gerçekleştirmiş, böylece eğitim camiasının da takdirini kazanmıştır.

Okan Koleji, dünyadaki eğitim yaklaşımlarını yakından takip ederek "Anaokulundan üniversiteye" uzanan eğitim yolculuğunu inovatif ve sürdürülebilir bir anlayışla sentezleyerek donamlı öğrenciler yetiştiriyor. Okan Üniversitesinin bilimsel eğitim altyapısı ve birikiminden aldığı güçle öğrencilerini; bilgiyi gereksinimleri doğrultusunda kullanabilen, akademik yönden donanımlı, araştıran, sorgulayan, iletişim becerileri gelişmiş, öz güveni yüksek, başarılı ve mutlu sosyal bireyler olarak yetiştiriyor.

Okan Koleji’nde, fizik, kimya, fen ve teknoloji laboratuvarları, teknoloji ve tasarım derslikleri, konferans salonu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol-futbol sahaları, çok amaçlı kapalı spor salonu, golf sahaları, kütüphane, güzel sanatlar uygulama atölyeleri, sosyal faaliyet stüdyoları ile öğrencilerin kendilerini sosyal ve sportif alanda geliştirebilecekleri fiziki imkanlar sunuluyor.

Okan Koleji yurt dışında sayılı eğitim kurumunda kullanılan ve öğrencinin derse ilgisini artıran 3 boyutlu eğitimi de öğrencileriyle buluşturuyor. İngilizce içerikli 3D eğitim ile öğrencilerinin potansiyellerini ve performanslarını en üst seviyeye çıkarmak amaçlanıyor. Öğrenciler fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerini kapsayan 3D eğitim modülleri ile birbirinden ilginç animasyonlu görüntülerle farklı konuları deneyimleyerek öğrenmenin avantajını yaşıyorlar. Okan Koleji, anaokulundan itibaren anadili İngilizce olan öğretmenler tarafından verilen İngilizce eğitiminin yanında Çince, Rusça, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birini daha ikinci dil olarak öğrencilerine veriyor. Türkiye’de müfredatına golf branşını adapte etmiş ilk pilot okul olan Okan Koleji spora verdiği önemi de ortaya koyuyor.

Okan Koleji öğrencilerin ise daha lisedeyken üniversite hayatı ile etkileşimlerini başlatıyor, onlara Okan Üniversitesi’nde yüzde 50 burslu okuma imkânı sunuyor.

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilk mezunlarını veren Okan Koleji Lisesi, üniversite sınavında %100 başarı sergileyerek mezunlarının tamamı, üniversiteye yerleşirken Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) %100 başarı oranı sağlanmıştır.

İletişim Bilgileri

Adres: Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Yanı, 34959 Akfırat / Tuzla / İSTANBUL

Telefon: 0 (216) 677 18 30

E-Posta: ogs@okankoleji.com