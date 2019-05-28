banner366
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavı

Sınavla öğrenci alacak Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı hakkında bildiri yayımlandı.

Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavı

28 Mayıs 2019 Salı 11:37

Bildiride şu ifadeler yer aldı;

"2019 yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na girecek olan öğrencilere ait bilgilerle, sınava girecek Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar’a ait İl Milli Eğitim Müdürlüğünün duyurusu aşağıya çıkarılmıştır.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MERKEZİ SINAVI

İlimizde 12 İlçede bulunan 77 Okul, 1.368 Salonda 24.923 Öğrencinin katılımıyla iki oturum halinde yapılacaktır.

1 Haziran 2019 Cumartesi

I. Oturum

9:30-10:45

Sözel

50 soru

75 dk.

II. Oturum

11:30-12:50

Sayısal

40 soru

80 dk.

 

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI

İlimizde 12 İlçede bulunan 57 Okul, 1.007 Salonda 18.811 Öğrencinin katılımıyla tek oturum halinde yapılacaktır.

2 Haziran 2019 Pazar

10:00-12:00

100 soru

120 dk.

 

ÖĞRENCİLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

*Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler sınav saatinden en az yarım saat önce (Merkezi sınav için saat 9:00, İOKBS için saat 9:30) sınava girecekleri binada hazır bulunmalıdırlar.

*Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli mühürlü kimlik belgesi) bulunmalıdır.

*Fotoğraflı ve onaylı sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. (Onbeş yaşından küçüklerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarında fotoğraf bulunması gerekmemektedir.)

*Öğrenciler yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalıdırlar.

*Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Ortaöğretime GeçişSınavBursluluk Sınavı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi
Bilgievleri Yaz Etkinlikleri Başlıyor Bilgievleri Yaz Etkinlikleri Başlıyor
Darıca'da robotik kodlama sergisi Darıca'da robotik kodlama sergisi
Özel Öğrencilerden Özel İftariyelik Özel Öğrencilerden Özel İftariyelik
İmzalar Bilişim Sektörü İçin Atıldı İmzalar Bilişim Sektörü İçin Atıldı
Gebze Yaz Okullarında Kayıtlar Başlıyor Gebze Yaz Okullarında Kayıtlar Başlıyor
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda Gebze Belediyesi Temizlik İşleri...

Haberi Oku