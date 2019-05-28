Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavı

Bildiride şu ifadeler yer aldı;



"2019 yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na girecek olan öğrencilere ait bilgilerle, sınava girecek Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar’a ait İl Milli Eğitim Müdürlüğünün duyurusu aşağıya çıkarılmıştır.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MERKEZİ SINAVI

İlimizde 12 İlçede bulunan 77 Okul, 1.368 Salonda 24.923 Öğrencinin katılımıyla iki oturum halinde yapılacaktır.

1 Haziran 2019 Cumartesi I. Oturum 9:30-10:45 Sözel 50 soru 75 dk. II. Oturum 11:30-12:50 Sayısal 40 soru 80 dk.

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI

İlimizde 12 İlçede bulunan 57 Okul, 1.007 Salonda 18.811 Öğrencinin katılımıyla tek oturum halinde yapılacaktır.



2 Haziran 2019 Pazar 10:00-12:00 100 soru 120 dk.

ÖĞRENCİLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

*Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler sınav saatinden en az yarım saat önce (Merkezi sınav için saat 9:00, İOKBS için saat 9:30) sınava girecekleri binada hazır bulunmalıdırlar.

*Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli mühürlü kimlik belgesi) bulunmalıdır.

*Fotoğraflı ve onaylı sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. (Onbeş yaşından küçüklerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanlarında fotoğraf bulunması gerekmemektedir.)

*Öğrenciler yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalıdırlar.

*Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.