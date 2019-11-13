OSB yöneticilerine,Afet hazırlıkları semineri verildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğünün birlikte organize ettikleri afet hazırlıkları seminerine İlimizdeki OSB yöneticileri yanında Tuzla bölgesindeki 3 OSB’nin yöneticileri de katıldı.

Gebze Ticaret Odası Konferans Salonundaki seminerde AFAD-TAMP bilgilendirmesi, OSB’lerin afet ve acil durum hazırlıkları ve temel afet bilinci sunumları ardından KBRN süreç bilgisi verildi ve arama kurtarma ekipmanları tanıtımı yapıldı.

Seminerin açılış konuşmalarını yapan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, seminerin önemine değinerek afet ve acil durum öncesinde yapılacakların hazırlıklar bakımından çok değerli olduğunu vurguladılar.

Daha sonra Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Akbaş, “Akıllı Kent Kavramı ve Afet Risklerini Azaltacak Modern Teknolojiler” konulu kısa bir sunum yaptı.

“HAZIRIZ DEMEK, HERKES HAZIR OLDUĞUNDA MÜMKÜN”

Açılış konuşmaları ardından söz alan AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, TAMP Kocaeli Afet Müdahale Planı ve OSB’lerin afet ve acil durumlara yönelik hazırlık yükümlülükleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. TAMP’ın, işbirliği temelinde kurumsal ve bireysel anlamda devletin müdahale refleksini sahada göstermek üzere oluşturulduğunu söyleyen Tekoğul, bütünleşik afet yönetimi kavramının hazırlıkların tek başına bir kuruma bırakılamayacağı, afet ve acil durum anında tüm kurum kuruluşların kapasitelerini AFAD koordinesinde müdahaleye kanalize etmeleri anlamına geldiğini vurguladı.

Toplumun tüm kesimleri afetlere hazır olduğunda hazırlıklı olunmaktan bahsedileceğini, OSB’lerin de afet ve acil durum hazırlıklarını risk azaltma içeriğiyle yürütmeleri gerektiğini ifade etti.

Büyük endüstriyel tesislerde olası riskleri azaltma bakımından üst ve alt seviyeli kuruluş tanımları kapsamında yeni çıkan yönetmeliğin hükme bağladığı yükümlülükleri de sıralayan AFAD İl Müdürü Tekoğul, OSB’lerde kurulması gereken arama kurtarma ekipleri için eğitim vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Seminerin ikinci bölümünde AFAD eğitim uzmanı Hüseyin Çakırca, bireysel hazırlıklar konusunda OSB yöneticilerine temel afet bilinci eğitimi verdi.

Seminer, bina dışında yapılan KBRN süreç bilgisi, arama kurtarma ekipman tanıtımı ve toplu fotoğrafla son buldu.

















Gebze Ticaret Odası Konferans Salonundaki seminerde AFAD-TAMP bilgilendirmesi, OSB’lerin afet ve acil durum hazırlıkları ve temel afet bilinci sunumları ardından KBRN süreç bilgisi verildi ve arama kurtarma ekipmanları tanıtımı yapıldı.

Seminerin açılış konuşmalarını yapan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, seminerin önemine değinerek afet ve acil durum öncesinde yapılacakların hazırlıklar bakımından çok değerli olduğunu vurguladılar.

Daha sonra Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Akbaş, “Akıllı Kent Kavramı ve Afet Risklerini Azaltacak Modern Teknolojiler” konulu kısa bir sunum yaptı.

“HAZIRIZ DEMEK, HERKES HAZIR OLDUĞUNDA MÜMKÜN”

Açılış konuşmaları ardından söz alan AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, TAMP Kocaeli Afet Müdahale Planı ve OSB’lerin afet ve acil durumlara yönelik hazırlık yükümlülükleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. TAMP’ın, işbirliği temelinde kurumsal ve bireysel anlamda devletin müdahale refleksini sahada göstermek üzere oluşturulduğunu söyleyen Tekoğul, bütünleşik afet yönetimi kavramının hazırlıkların tek başına bir kuruma bırakılamayacağı, afet ve acil durum anında tüm kurum kuruluşların kapasitelerini AFAD koordinesinde müdahaleye kanalize etmeleri anlamına geldiğini vurguladı.

Toplumun tüm kesimleri afetlere hazır olduğunda hazırlıklı olunmaktan bahsedileceğini, OSB’lerin de afet ve acil durum hazırlıklarını risk azaltma içeriğiyle yürütmeleri gerektiğini ifade etti.

Büyük endüstriyel tesislerde olası riskleri azaltma bakımından üst ve alt seviyeli kuruluş tanımları kapsamında yeni çıkan yönetmeliğin hükme bağladığı yükümlülükleri de sıralayan AFAD İl Müdürü Tekoğul, OSB’lerde kurulması gereken arama kurtarma ekipleri için eğitim vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Seminerin ikinci bölümünde AFAD eğitim uzmanı Hüseyin Çakırca, bireysel hazırlıklar konusunda OSB yöneticilerine temel afet bilinci eğitimi verdi.

Seminer, bina dışında yapılan KBRN süreç bilgisi, arama kurtarma ekipman tanıtımı ve toplu fotoğrafla son buldu.