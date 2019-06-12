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ÖSYM'den Sınav Duyurusu

ÖSYM Kocaeli Sınav Koordinasyon Kurulu'nun Yükseköğretime Geçiş Sınavı tedbirleri ile ilgili basın duyurusu yayınlandı.

ÖSYM'den Sınav Duyurusu

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:18

15 Haziran 2019 ve 16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı ile ilgili olarak ÖSYM Kocaeli Sınav Koordinasyon Kurulu’nca alınan tedbirler aşağıya çıkarılmıştır.


15-16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan 2019 Yükseköğretime Geçiş Sınavları:

SINAV ADI

SINAV TARİH VE SAATİ

SINAV SÜRESİ

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Temel Yeterlilik Testi

15 Haziran 2019 Cumartesi

Saat: 10.15

135 dk.

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Alan Yeterlilik Testi

16 Haziran 2019 Pazar

Saat: 10.15

180 dk.

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Yabancı Dil Testi

16 Haziran 2019 Pazar

Saat: 15.45

120 dk.

 














15-16 Haziran 2019 tarihinde İlimiz genelinde yapılacak olan 2019 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın aday sayılarına ilişkin genel bilgiler;

 

BAŞVURAN ADAY SAYISI

ENGELLİ SAYISI

TYT

AYT

YDT

TYT

AYT

YDT

İZMİT-BAŞİSKELE-

KARTEPE-DERİNCE

22 193

17 127

1 365

89

60

7

GÖLCÜK

5 415

4 156

378

13

8

1

KARAMÜRSEL

2 123

1 633

102

4

3

-

KÖRFEZ

6 028

4 550

336

24

15

3

GEBZE

22 782

17 972

1 056

61

41

2

TOPLAM

58 541

45 438

3 237

185

127

14

15-16 Haziran 2019 tarihinde İlimiz genelinde yapılacak olan 2019 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın bina sayılarına ilişkin genel bilgiler;

 

BİNA SAYISI

TYT

AYT

YDT

İZMİT – BAŞİSKELE – KARTEPE - DERİNCE

79

62

11

GÖLCÜK

16

14

3

KARAMÜRSEL

11

8

3

KÖRFEZ

18

15

4

GEBZE

66

54

6

TOPLAM

190

153

27

 15-16 Haziran 2019 tarihinde İlimiz genelinde yapılacak olan 2019 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın engelli adayların binalarına ilişkin bilgiler;

 

SINAV BİNASI

İZMİT-BAŞİSKELE-

KARTEPE-DERİNCE

KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

 

Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

 

Atatürk Ortaokulu

GÖLCÜK

Kocaeli Sanayi Odası

Dumlupınar Ortaokulu

KARAMÜRSEL

Necdet Calp İlkokulu

KÖRFEZ

Körfez Hedise Evyap İlkokulu

GEBZE

Gebze Kroman Çelik İlkokulu


Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzerleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla,  kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı v.b. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinası vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü elektronik/mekanik cihaz,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla,

Yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç) ve diğer tüketim maddeleri,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla sınav binalarına girmelerine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olan adaylar, sınavın başvuru kılavuzunda belirtilen süreler içinde sağlık kurulu raporunu ÖSYM Başkanlığına vermiş ve raporu ÖSYM Başkanlığınca kabul edilmiş ise Sınava Giriş belgelerinde yazılı ilaç, gıda ve cihazlarla engelli binalarında ya da YSYM binalarında sınava girebilirler.

Adayların sınavın yapılacağı binalara girebilmeleri için yanlarında; aday şifreleri ile internetten kendilerinin edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Fotoğraflı, imzalı-mühürlü veya barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgesi/Kimlik Kartı Talep Belgesi veya Süresi Geçerli Pasaportu/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Pembe-Mavi Kart bulundurmaları gerekmektedir. T.C. Nüfus Cüzdanında, T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf bulunmalı ve fotoğrafın üzerinde soğuk damga basılı olmalıdır. T.C. Nüfus Cüzdanı elle veya daktilo ile sonradan doldurulmuş olmamalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Sınava girmek için gerekli belgeler yanında olmayan adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.

 T.C. Nüfus Cüzdanı ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı dışındaki kimlik bilgilerinin bulunduğu belgeler (sürücü belgesi, öğretim elemanı, öğretmen, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmez.

 22.10.2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereğince düzenlenen kimlik belgeleri; Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Sadece Suriye uyruklular için) ve Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi sınava giriş için geçerli olan kimlik belgesi olarak kabul edilir.

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Adayların sınav binasına alınma işlemi sabah oturumları için saat 10.00 ve öğleden sonra oturumları için saat 15.30 süresince devam edecektir. Bu saatten sonra gelen hiçbir aday sınav binasına kesinlikle alınmayacak ve sınav binasının kapısı girişlere kapatılacaktır. Sınav başlama saati sabah oturumları için saat 10.15 ve öğleden sonra oturumları için saat 15.45’den sonra hiçbir aday sınav salonuna alınmayacaktır.

15 Haziran 2019 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 ve 16 Haziran 2019 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında saatleri arasında Nüfus Cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için aşağıda adresi verilen İzmit / Başiskele / Derince / Gebze / Gölcük / Karamürsel / Kartepe / Körfez Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık tutulacaktır ve “2019 Yükseköğretime Geçiş Sınavı-Sınav Giriş Belgesi” ile güncel bir fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak “Geçici Kimlik Belgesi” verilecektir.

BAŞİSKELE

Yeni Kaymakamlık Binası, Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:3 Başiskele/KOCAELİ

0262 343 40 19

DERİNCE

Yavuz Sultan Mahallesi Cumhuriyet Cd.No:23 PK:41900 Derince/KOCAELİ

0262 239 44 00

İZMİT

İzmit Kaymakamlığı Yenişehir Mahallesi Ova Sokak No:38   PK:41050 İZMİT/KOCAELİ

0262 321 53 26

GEBZE

Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi No:94  41400 GEBZE/KOCAELİ

0262 646 46 00

GÖLCÜK

Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi NO:5 K:3 PK:41650 GÖLCÜK/KOCAELİ

0262 414 40 49

KARAMÜRSEL

Hükümet Konağı 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi  No:21/4 Kat:4  41500 Karamürsel / KOCAELİ

0262 452 13 05

KARTEPE

Fatih Sultan Mehmet Mah.Kartepe Kent Meydanı Sokak No:1 PK:41100 Kartepe/KOCAELİ

0262 371 19 55

KÖRFEZ

Hacı Osman Mahallesi Hızır Reis Caddesi No:132/A PK:41800 KÖRFEZ/KOCAELİ

0262 528 79 72

 

Sınav Giriş Belgesi yanlarında olmayan adaylar ilgili belgelerini sınav günlerinde Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi ÖSYM Bürosundan ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat Z13 numaralı odadan alabileceklerdir.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından her bir aday için temin edilecektir.

Sınav başladıktan sonra sınav süresinin dörtte üçü (¾) tamamlanmadan önce ve sınavın son 15 dakikası içerisinde adaylar sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaklardır.

Sınav başladıktan sonra adaylar tuvalet ihtiyacı için sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Sınav salonundan dışarıya çıkan aday kesinlikle sınav salonuna geri alınmayacaktır. Adayların sınavdan çıkabilecekleri süreler dışında sınav salonundan ayrılan aday, bu süre doluncaya kadar sınav binası içerisinde bekletilecektir.

Sınavın güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla; sınav yapılacak binaların yakınında kurulacak pazarlarda ilgili belediyeler tarafından gürültünün ve sesli satışın önlenmesi ve pazar girişlerine gürültü yapılmaması ve sessiz olunması hususunda afiş ve tabelaların asılması sağlanacaktır. Araçların klakson çalmalarına, araç konvoyları oluşturulmasına ve inşaat-yol çalışması yapılmasına izin verilmeyecek ve bu konuda ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.

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Anahtar Kelimeler
YgsösymSınavüniversiteYüksek öğretime Geçiş Sınavı
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