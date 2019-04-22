Özel Atlas'da 23 Nisan Coşkusu









Yürekleri kıpırdatan, ellere, dillere tempo tutturan minikler gösteriler sonunda büyük alkış aldı. Öğretmen ve öğrencilerin ortak şiir performansları da yüreklere dokunan duygu dolu anlar yaşattı. 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yıl dönümü olan aynı zamanda tüm dünya çocuklarına hediye edilmiş ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atlas Okullarında bu yıl kelimenin tam anlamıyla Festival havasında geçti. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşen törene ilgi yoğundu. Büyük Önder Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından; acının, tatlının ,heyecanın, çoşkunun birlikte hissedildiği vatan topraklarında kare kare, ilmik ilmik oluşan figürlerle çocukların koreografili danslarını, halk oyunlarını, oratoryolarını seyretmek anne, babalarını ve öğretmenlerini hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.Yürekleri kıpırdatan, ellere, dillere tempo tutturan minikler gösteriler sonunda büyük alkış aldı. Öğretmen ve öğrencilerin ortak şiir performansları da yüreklere dokunan duygu dolu anlar yaşattı.

Program birlikten kuvvet doğar bilinciyle 6. sınıf kızlarının emek emek işlediği Türkiye haritası ve Türk bayrağını okul müdürlüğüne armağan edilmesiyle devam etti.

Hediyeyi onurla kabul ettiğini belirten Özel Yeni Atlas Müdürü Sayın Yeliz ALTUNBAŞ: ”Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.” şeklinde konuştu