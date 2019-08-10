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EĞİTİM:
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Özel öğrencilerin en özel alışverişi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler, “Bağımsız yaşam dersinde” gördükleri teorik eğitimi bayram alışverişi yaparak pratiğe döktüler.

Özel öğrencilerin en özel alışverişi

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:18

17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak için önemli çalışmalar yapıyor. Öğrenciler bağımsız yaşam dersleri kapsamında bayram alışverişi yaparak teorikte gördükleri eğitimi pratiğe döktüler.

 

BAĞIMSIZ YAŞAM DERSİ

Engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak çalışmaların yanı sıra Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin en önemli hedefi engellilerin bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlamak. Bu kapsamda Özel gereksinimi bulunan öğrencilere matematik, mental aritmetik, okuma yazma ve bağımsız yaşam dersleri veriliyor.

 

KENDİ BAŞLARINA BAYRAM ALIŞVERİŞİ YAPTILAR

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin parayı tanıma, para üstü alma, alış-veriş yapabilme gibi konularda gördükleri teorik eğitimi hocalarının eşliğinde bayram alışverişi yaparak pratik eğitime döktü. Teorik derslerde eğitim alan öğrenciler bir ihtiyaç listesi ile markete gönderildi. Öğrencilerin teorik olarak gördükleri eğitimleri pratikte alış veriş yapmaları, aldıkları ürünlerin ücretlerini ödemeleri sağlandı. Engelli öğrencilere çocuk gelişim eğitmenleri eşlik etti. Çocuklar keyifli vakit geçirirken aynı zamanda eğitim gördü.

 

HEDEF KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimi öğrencilere yönelik mesleki ve sanatsal atölyeler ile eğitim vererek, özel gereksinimi bireylerin bağımsız olarak yaşamlarını idame ettirebilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamayı hedefliyor.
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