Özel öğrencilerin velilerine özel eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim veriyor. Özel öğrencilerin velilerine de aile eğitimleri kapsamında Psikolog Ayşenur Aydın tarafından eğitim veriliyor.

AİLELERE EĞİTİM

Engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak, bağımsız yaşam sürdürebilmeleri için hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli öğrencilerin yanı sıra ailelerine de eğitim veriyor. Psikolog Ayşenur Aydın tarafından ailelere “Özel Gereksinime İhtiyacı olan bireylere yönelik İstismar ve İstismara Karşı Refleks Kazandırma” eğitimi verildi.

EĞİTİM VERİLEN KONULAR

Eğitim programı kapsamında ebeveynlerin çocuklarının gelişimini, güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmeleri, aile eğitim programı hakkında bilgi edinerek kendilerine düşen görevi yerine getirmeleri, ailenin okul programını evde uygulamanın etkili yollarını aramalarına olanak sağlaması hedefleniyor.

AMAÇ STRESTEN KURTULMAK

Eğitim kapsamında engelli bireylerin eğitimleri için en önemli kaynaklarının farkına varılmasının sağlanması ailelerin engelli çocuklarına yardım etmekten dolayı kendilerini psikolojik olarak rahatlamış hissetmeleri ailenin içinde bulunduğu psikolojik durumda, bu stres faktörlerine uyum sağlayıp çözümlemesini sağlamak temel amaçtır.