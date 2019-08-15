banner452
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özel öğrencilerin velilerine özel eğitim

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam merkezinde eğitim gören öğrencilerin velilerine eğitimler veriliyor.

Özel öğrencilerin velilerine özel eğitim

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:27

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim veriyor. Özel öğrencilerin velilerine de aile eğitimleri kapsamında Psikolog Ayşenur Aydın tarafından eğitim veriliyor.

 

AİLELERE EĞİTİM

Engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak, bağımsız yaşam sürdürebilmeleri için hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli öğrencilerin yanı sıra ailelerine de eğitim veriyor. Psikolog Ayşenur Aydın tarafından ailelere “Özel Gereksinime İhtiyacı olan bireylere yönelik İstismar ve İstismara Karşı Refleks Kazandırma” eğitimi verildi.

 

EĞİTİM VERİLEN KONULAR

Eğitim programı kapsamında ebeveynlerin çocuklarının gelişimini, güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmeleri, aile eğitim programı hakkında bilgi edinerek kendilerine düşen görevi yerine getirmeleri, ailenin okul programını evde uygulamanın etkili yollarını aramalarına olanak sağlaması hedefleniyor.

 

AMAÇ STRESTEN KURTULMAK

Eğitim kapsamında engelli bireylerin eğitimleri için en önemli kaynaklarının farkına varılmasının sağlanması ailelerin engelli çocuklarına yardım etmekten dolayı kendilerini psikolojik olarak rahatlamış hissetmeleri ailenin içinde bulunduğu psikolojik durumda, bu stres faktörlerine uyum sağlayıp çözümlemesini sağlamak temel amaçtır.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Psikoloji atölyesiyle farkındalıkları artıyor Psikoloji atölyesiyle farkındalıkları artıyor
Bilgievleri’nde çocuklara gitar kursu Bilgievleri’nde çocuklara gitar kursu
Özel öğrencilerin en özel alışverişi Özel öğrencilerin en özel alışverişi
Bıyık: ‘Eğitime desteğimiz sürecek’ Bıyık: ‘Eğitime desteğimiz sürecek’
Bilgievleri’nden muhteşem şenlik Bilgievleri’nden muhteşem şenlik
Darıca’da Kurslar Başlıyor Darıca’da Kurslar Başlıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Psikoloji atölyesiyle farkındalıkları artıyor
Akademi Liselerde gençler psikoloji atölyesi ile kendilerine dair farkındalıkları artırırken, ruhsal gelişimlerine...

Haberi Oku