Özel okullar eğitim-öğretime hazır

İlimizde bulunan özel okullarımız; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberi doğrultusunda ve Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE arasında yapılan protokolle eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzunda belirtilen tüm önlemleri almış ve çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için okullarını hazır hale getirmiştir. Ayıca okullarımız uzaktan eğitim için tüm altyapılarını tamamlamış ve eğitim öğretimi başlatmıştır. Bu yıl okul yöneticilerimizin birinci önceliği çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim öğretimlerini tamamlamalarıdır.
Unutulmamalıdır ki ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sosyal ve akademik eğitim sürecinde önemli bir yeri olan özel okullarımızın devamlılığı ve ekonomik olarak yaşatılması noktasında tüm paydaşların sorumlu davranması hayati önem taşımaktadır. Bu noktada küresel ölçekte tüm insanlığı etkisi altına almış pandemi sürecinde özel okulların topluma sağlamış olduğu sosyal ve ekonomik bir çok faydayı önemsizleştirip sadece velilerinden ücret isteyen bir yapı olarak göstermek ve bu sürecin tek taraflı çözümünü istemek adil olmadığı gibi ekonomik olarak mümkünde değildir. Bu tür tek taraflı çözüm beklentilerinin doğrudan belli kesimlerce haber değeri ve toplum hassasiyeti nedeniyle maksatlı şekilde dillendirilmesi ve sorumlu olarak özel okulları hedef alması konunun çözümüne katkı sunmayacağı gibi özel okulları ekonomik olarak telafisi mümkün olmayan sıkıntılara sevk edeceği, özel okulların sürekliliklerini ciddi manada risk altına alacağı kaçınılmaz bir gerçektir.
Bu önemli hususlardan dolayı tüm tarafları bu önemli ve hassas süreçte sorumlu açıklamalar yapmaya davet ediyor, özel okullar olarak önceliğimizin ülkemizin eğitim öğretimine katkı sunmak, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmelerine rehber olmak olduğunu, tüm dünyanın ve Ülkemizin geçmekte olduğu bu zor süreçte özel okullar olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olacağımızı, onların eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı, bu zor sürecin atlatılması için velilerimize her türlü desteği sunacağımızı, şehrimizdeki eğitimin bir parçası olan özel okullar olarak kamuoyuna saygıyla sunarız."