Özel okullar eğitim-öğretime hazır

Kocaeli de bulunan özel okul yöneticileri Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi’ nin daveti ile KOTO’da toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Özel okulların sorunları, pandemi ile ilgili alınan tedbirler ve Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı son açıklamalar ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Birçok özel okul yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda şu açıklamalara yer verildi; "Özel Okullar şehrimizin eğitimine önemli katkılar sunan, 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu kapsamında kurulmuş, ciddi oranda öğretmen ve personel istihdamı yapan, vergisini ödeyen, sürekli devletin denetimine tabi olan kurumlardır. Yaşanan pandemi döneminde Milli Eğitim Bakanlığının okulları tatil etmesi ile başlayan uzaktan eğitim sürecinde şehrimizdeki özel okullarda hızlı bir şekilde uzaktan eğitim sürecini başlatmış ve hiçbir okul, hiçbir velimizi mağdur etmemiştir. Sürekli öğrencileri ve velileri ile temas halinde olarak onların eğitim-öğretim içerisinde aktif olarak yer almasını sağlamıştır. Ayrıca 2019-2020 eğitim yılı için öğrencilere verilemeyen hizmetlerin de hesaplamaları yapılmış ve velilerimiz ile mahsuplaşılmıştır.

İlimizde bulunan özel okullarımız; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberi doğrultusunda ve Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE arasında yapılan protokolle eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzunda belirtilen tüm önlemleri almış ve çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için okullarını hazır hale getirmiştir. Ayıca okullarımız uzaktan eğitim için tüm altyapılarını tamamlamış ve eğitim öğretimi başlatmıştır. Bu yıl okul yöneticilerimizin birinci önceliği çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim öğretimlerini tamamlamalarıdır.

Unutulmamalıdır ki ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sosyal ve akademik eğitim sürecinde önemli bir yeri olan özel okullarımızın devamlılığı ve ekonomik olarak yaşatılması noktasında tüm paydaşların sorumlu davranması hayati önem taşımaktadır. Bu noktada küresel ölçekte tüm insanlığı etkisi altına almış pandemi sürecinde özel okulların topluma sağlamış olduğu sosyal ve ekonomik bir çok faydayı önemsizleştirip sadece velilerinden ücret isteyen bir yapı olarak göstermek ve bu sürecin tek taraflı çözümünü istemek adil olmadığı gibi ekonomik olarak mümkünde değildir. Bu tür tek taraflı çözüm beklentilerinin doğrudan belli kesimlerce haber değeri ve toplum hassasiyeti nedeniyle maksatlı şekilde dillendirilmesi ve sorumlu olarak özel okulları hedef alması konunun çözümüne katkı sunmayacağı gibi özel okulları ekonomik olarak telafisi mümkün olmayan sıkıntılara sevk edeceği, özel okulların sürekliliklerini ciddi manada risk altına alacağı kaçınılmaz bir gerçektir.