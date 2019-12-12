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EĞİTİM:
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Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi

Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. ve Erdem Kaya Patent ve Danışmanlık A.Ş işbirliğiyle 25 – 26 Aralık 2019 tarihlerinde 2 gün sürecek “Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi (Fikirden Ticarileşmeye Patent İşlemleri)” başlıklı bir eğitim programı düzenlenecektir. Eğitime katılım ücretli (kişi başı 550 TL + KDV) olup katılmak isteyenlerin bilgi@kouteknopark.com adresine katılım bildirimi yapmaları gerekmektedir.

Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi

12 Aralık 2019 Perşembe 10:01

 Ön kayıt için son tarih: 20 Aralık 2019, Cuma

Duyuru: https://twitter.com/KOUTeknopark/status/1204652928008626176

Eğitimin tarihi

25 – 26 Aralık 2019

Eğitimin saati

09.30 – 16.30

Eğitimin yeri

Kocaeli Üniversitesi Teknopark Toplantı Salonu, Başiskele

(Ulaşım için: http://www.kouteknopark.com/iletisim/)

Eğitmen

Erdem Kaya – Marka ve Patent Vekili, Avrupa Patent Vekili

Katılım ücreti

550 TL + KDV

Katılım bildirimleri ve sorularınız için:

Kocaeli Üniversitesi Teknopark

Tel: (262) 341 22 66

e-posta: bilgi@kouteknopark.com

Saygılarımla,

Hüseyin Ö. Ünsal
Uzman, Gebze İrtibat Bürosu
Kocaeli Yatırım Destek Ofisi
T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

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