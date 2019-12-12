Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi

Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. ve Erdem Kaya Patent ve Danışmanlık A.Ş işbirliğiyle 25 – 26 Aralık 2019 tarihlerinde 2 gün sürecek “Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi (Fikirden Ticarileşmeye Patent İşlemleri)” başlıklı bir eğitim programı düzenlenecektir. Eğitime katılım ücretli (kişi başı 550 TL + KDV) olup katılmak isteyenlerin bilgi@kouteknopark.com adresine katılım bildirimi yapmaları gerekmektedir.