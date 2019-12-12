Patent Okuryazarlığı ve Araştırma Eğitimi

Duyuru: https://twitter.com/KOUTeknopark/status/1204652928008626176
|
Eğitimin tarihi
|
25 – 26 Aralık 2019
|
Eğitimin saati
|
09.30 – 16.30
|
Eğitimin yeri
|
Kocaeli Üniversitesi Teknopark Toplantı Salonu, Başiskele
(Ulaşım için: http://www.kouteknopark.com/iletisim/)
|
Eğitmen
|
Katılım ücreti
|
550 TL + KDV
Katılım bildirimleri ve sorularınız için:
Kocaeli Üniversitesi Teknopark
Tel: (262) 341 22 66
e-posta: bilgi@kouteknopark.com
Saygılarımla,
Hüseyin Ö. Ünsal
Uzman, Gebze İrtibat Bürosu
Kocaeli Yatırım Destek Ofisi
T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı