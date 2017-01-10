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Pelikan’dan ödüllü seviye tespit sınavı

Gebze ve Darıca’da eğitim sektöründe 20 yıllık tecrübesiyle köklü bir geçmişe sahip olan Pelikan Eğitim Kurumları yeni şubesiyle büyümeye devam ediyor.

Pelikan'dan ödüllü seviye tespit sınavı

10 Ocak 2017 Salı 09:45

 Eğitimde farkındalık yaratmayı ilke edinen idealist öğretim kadrosuyla topluma hizmet vermekten gurur duyan Özel Pelikan Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi 4,5,6 ve 7.sınıflara yönelik 14 Ocak 2017 Cumartesi günü Ödüllü Seviye Tespit Sınavı düzenliyor. Pelikan ailesiyle tanışmak ve öğrencisinin seviyesini belirlemek ve aynı zamanda ödüllerden faydalanmak isteyenler internet üzerinden ‘’pelikaneğitim.com’’ adresini ziyaret ederek veya 0 506 654 47 35 numaralı telefonu arayarak sınav için kayıt yaptırılabilecek.

 

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