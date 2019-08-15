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Psikoloji atölyesiyle farkındalıkları artıyor

Akademi Liselerde gençler psikoloji atölyesi ile kendilerine dair farkındalıkları artırırken, ruhsal gelişimlerine de olumlu katkılar sağlıyor.

Psikoloji atölyesiyle farkındalıkları artıyor

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:11

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın lise öğrencilerine hizmet veren Akademi Liselerde gençler psikoloji atölyesi ile kendilerine dair farkındalıkları artırırken, ruhsal gelişimlerine de olumlu katkılar sağlanıyor.  

 

YAZ DÖNEMİNDE 505 ÖĞRENCİ

Psikoloji Atölyelerine yaz döneminde tüm Akademi Liselerde 505 öğrenci katılım sağladı. Uzman psikologlar gözetiminde 5 hafta boyunca farklı konularda bilgilendirme ve uygulamanın yapıldığı etkileşim gruplarında, gençlerin kendilerine dair farkındalıkları arttı.

 

RUHSAL GELİŞİME OLUMLU KATKI

Psikoloji Atölyelerine katılım sağlayan gençlerin ruhsal gelişimlerinde olumlu katkı sağlanırken, sınava hazırlanan gençlerin sınav kaygısını da minimize ediyor.

 

DAHA SAĞLIKLI İLİŞKİLER KURULUYOR

Psikoloji Atölyesinde öncelikle öğrenciler arasındaki iletişim biçimi esas alınıyor. İletişim dili, sevgi dili değerlendirilmekte, öfke ve kızgınlıkların veya iletişimsizliklerin altındaki sebeplere bakılarak çözüme odaklanılıyor.

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