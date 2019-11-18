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EĞİTİM:
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ŞAYİR'İN MAAŞI ÖĞRENCİLERE BURS OLDU

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, maaşını üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtıyor!

ŞAYİR'İN MAAŞI ÖĞRENCİLERE BURS OLDU

18 Kasım 2019 Pazartesi 10:33

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçim döneminde verdiği burs sözünü yerine getiriyor. Şayir, maaşını üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtıyor. Seçildiği günden bu yana biriken maaşını, 710 Dilovalı üniversite öğrencisine burs olarak dağıtan Başkan Şayir, bundan sonra da maaşının tamamını burs olarak dağıtmaya devam edecek. Bununla da yetinmeyen Hamza Şayir, Dilovası'ndaki OSB ve sanayicilerle de gerekli görüşmeleri gerçekleştirerek bursun sürekli olarak yatırılmasını da sağladı

BAŞKAN ŞAYİR: EĞİTİME DESTEK ÖNCELİĞİMİZ

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, "Belediye olarak ilk önceliği eğitime desteğe veriyoruz. Çünkü gençlerimize değer veriyoruz. Dilovamızın eğitimin üzerinde yükselen şehir olacağını biliyoruz. Ayrıca bu bizim seçim sürecinde vermiş olduğumuz bir sözdü. Onu yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kimseye ayırım yapmadan, ilçemizde okuyan ve Belediyemize başvuran herkese bu desteği veriyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Dilovası Belediyesi, eğitim alanındaki başka çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Hatırlanacağı gibi Belediye, eğitim-öğretim dönemi başında ilkokul, ortaokul ve liseye devam eden tam 12 bin öğrenciye kırtasiye yardımı ve ücretsiz ulaşım desteği sağlamıştı.
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