Sıtkı Aslanhan’dan, aile içi eğitim semineri

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan’ın katılacağı, “Aile İçi Eğitim” konulu seminer düzenlenecek. 11 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da düzenlenecek ücretsiz seminerde, Aslanhan aile içi eğitim konusunda bilgiler aktaracak.

MEDENİYETİMİZİN YAPI TAŞLARI

Kadim geleneğimizin önemini hatırlatmak, Anadolu irfanını 21. yüzyıl insanının gündemine yeniden taşımak, medeniyetimizin yapı taşları örf, adet ve geleneklerimizi yeni bir bakış açısıyla insanların idrakine sunmak için şehir şehir dolaşan eğitimci-yazar Sıtkı Aslanhan, ailelere, öğrencilere, eğitimcilere ve yöneticilere bilinç, farkındalık, değişim ve dönüşüm perspektifinden seslenerek seminer veriyor.