Bakanlıkça 23 ve 24 Kasım'da gerçekleştirilen TEOG birinci dönem ortak sınavlarının sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden duyuruldu.
TEOG sonuçları açıklandı!
Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 23 ve 24 Kasım'da düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden açıklandı.
Bakanlıkça 23 ve 24 Kasım'da gerçekleştirilen TEOG birinci dönem ortak sınavlarının sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden duyuruldu.