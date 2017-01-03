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TEOG sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik 23 ve 24 Kasım'da düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden açıklandı.

TEOG sonuçları açıklandı!

03 Ocak 2017 Salı 14:54

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen birinci dönem ortak sınav sonuçları açıklandı. 

Bakanlıkça 23 ve 24 Kasım'da gerçekleştirilen TEOG birinci dönem ortak sınavlarının sonuçları, "e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden duyuruldu. 
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