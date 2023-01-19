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Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsünün temeli yarın atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nün temel atma törenini gerçekleştirecek.

Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsünün temeli yarın atılacak

19 Ocak 2023 Perşembe 17:17

  İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yapımına başlanan Esenyurt Eğitim Kampüsü’nün temel atma töreni, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 14.30’da Esenyurt Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Erdoğan’ın destekleriyle hayata geçirilecek Türkiye'nin en büyük lise kampüsü içerisinde 337 derslikten oluşan 5 anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik lisesi ve 1 imam hatip lisesi yer alacak. 
  Esenyurt Eğitim Kampüsü’nde faaliyet gösterecek eğitim kurumlarında toplamda 850 öğretmen eğitim verecek, 11 bin 450 öğrenci eğitim görecek. 
  68 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek kampüste 8 liseye ek olarak 1 bilim ve sanat merkezi, 1 kız öğrenci yurdu, 1 erkek öğrenci yurdu, 1 uygulama cami, 1 anaokulu, 2 kapalı spor salonu, 1 konferans salonu ve kütüphane, 1 planeteryum, 88 laboratuvar, 1 idari hizmet binası ve 500 araçlık kapalı otopark bulunacak. 
 


İHA
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