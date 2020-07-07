Uluslararası düzeye çıkartacağız!

Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan bölge basınıyla bir araya gelerek iki yıllık çalışmaları değerlendirdi. Rektör Aslan, “Üniversiteyi uluslararası düzeyde bir seviyeye çıkartmak için çabalıyoruz” dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi yönetimi bölge basınıyla bir araya geldi. GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda 2018-2020 değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan , üniversiteyi uluslararası düzeyde bir seviyeye çıkartmak için çabaladıklarını söyledi. Aslan’a programda GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Demirbaş, Prof. Dr. Bülent Keskinler, GTÜ Teknopark Genel Müdürü Güray Değerli ve idari kadro da eşlik etti. Sunum eşliğinde üniversite hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aslan şu açıklamalarda bulundu; “GTÜ olarak En iyi genç üniversiteler sıralamasında 4. sıradayız. Yurt-Kur’la yapılan görüşmeler sonrasında kampüs içinde bin kişilik yurt yapımı çalışmasına başlanacak. Teknoparkımızda 70 odalı bir sosyal tesis oluşturuyoruz. Burada yabancı uyruklu öğrencileri ağırlamaya başlayacağız. Nature İndex 2020 sıralamasında GTÜ ilk 10 içinde 6. Sırada yer aldı. Kimya bölümümüz 500-600 bandında yer almaktadır.

“BAŞARI ORAN YÜZDE 350 ARTTI”

Sanayi ile ilişkilerimiz artmış durumda. TÜBİTAK’ın yaptığı sanayi-doktora programında GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin öncülüğünde hazırlanan başvurular geçtiğimiz yıla göre başarı oranı yüzde 350 artmış oldu. Bu programı bizzat birçok sanayi bölgesini gezerek bilgilendirdim. URAB 2019-2020 sıralamasında GTÜ devlet üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı. Bütün bu bilgiler ışığında GTÜ, araştırma üniversitesi olmayı hak ettiğini söyleyebiliriz.

“ÖNCELİK PERSONEL GİDERLERİNE VERİLDİ”

7 bin 457 öğrencimiz var. Bunun 4 bin 563’ü lisans 2 bin 116 yüksek lisans ve 778 doktora öğrencisi. Lisansüstü öğrenci sayımız, araştırma üniversitesi durumunu çok net şekilde ortaya koymaktadır. 686 akademik kadromuz var. Ekonomik daralmadan da üniversitemiz de nasibini alıyor. 2020 bütçemizde öncelikler personel giderlerine verilmiştir. Bütün dünyadaki ekonomik daralmadan kaynaklanan bir sorun var. Sanayiden aldığımız projelerle, araştırmaya ve sermaye giderlerine takviye yapmaya çalışıyoruz.

“GTÜ DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAK”

SOCAR’la teknopark ve AR-GE çalışmalarında işbirliği yapıldı. GÜBRETAŞ ve HEKTAŞ’la çalışmalarımız var Türk Hava Kurumu ile yaptığımız protokol sayesinde pistlerini ve uçaklarını kullanacağız. Gebze Belediyesi ile kentin bilimsel gelişimine katkı sağlayacak protokol imzalandı. TAYSAD ve TOSB’la başlattığımız uygulamada doktoralı mühendislerin üniversitemizde ders vermesini istiyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin iş bulma imkanını arttırmak istiyoruz. GTÜ’yü uluslararası seviyede söz sahibi yapmak istiyorum. Buradaki bir ismin Nobel almasını istiyorum. Biz sadece kendi bölgemizde değil, diğer illere de katkı sunuyoruz. Devletin kaynaklarını biz herkese kullandırmak mükellefiyetindeyiz. GTÜ, dünyada söz sahibi olduğunda Gebze’nin adı duyulacak.” Ceyda Özer