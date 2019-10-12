banner462
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

'Uygulamalı Biyoproses Eğitimi' Düzenlendi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından “Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü Gebze Teknik Üniversitesi’nin yaptığı Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi (ETDAM) Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücü Doç. Dr. Barış BİNAY ve Kimya Bölümü Öğretim Elemanı ve ETDAM merkez sorumlusu Ar. Gör. Dr. Aişe ÜNLÜ’nün düzenlediği “Uygulamalı Biyoproses Eğitimi” 8-9 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

'Uygulamalı Biyoproses Eğitimi' Düzenlendi

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:20

Eğitimin ilk günü Malzeme Mühendisliğinde gerçekleştirilen teorik sunumlar öncesi Kimya Bölümü Öğretim Elemanı ve ETDAM Merkez Sorumlusu Ar. Gör. Dr. Aişe ÜNLÜ’nün Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi (ETDAM) tanıtım sunumu ve sonrasında biyoproses cihazları ile ilgili olarak Ant Teknik yetkilisi Hakan Vurgun ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Elemanlarından Ar. Gör. Zeynep Efsun Duman’ın sunumları ile tamamlandı. İlk günün öğleden sonraki kısmında ise ETDAM laboratuvarlarındaki biyoproses cihazlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

“Uygulamalı Biyoproses Eğitimi” ikinci gününde ise katılımcılarla birlikte uygulamalı olarak biyoproses cihazlarının kullanımı gerçekleştirildi. 08-09 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitim süresince farklı üniversitelerden ve GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kimya Bölümünden ve özel sektör çalışanlarından oluşan yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacıları kapsayan 40 kişiye sertifikalı, teorik ve uygulamalı eğitim verildi.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Emekliliğin keyfi KO-MEK’te yaşanır Emekliliğin keyfi KO-MEK’te yaşanır
Güvenlik personellerine hizmet içi eğitim Güvenlik personellerine hizmet içi eğitim
KAHRAMAN,FATİH'İ ANLATTI KAHRAMAN,FATİH'İ ANLATTI
Darıca Belediyesinde Eğitim Programları Sürüyor Darıca Belediyesinde Eğitim Programları Sürüyor
Gebze'de Eğitim ve Öğretim seferberliğine velilerde sahip çıkmalı Gebze'de Eğitim ve Öğretim seferberliğine velilerde...
Bayiz, sigaradan kurtulmanın yollarını anlattı Bayiz, sigaradan kurtulmanın yollarını anlattı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Emekliliğin keyfi KO-MEK’te yaşanır
58 yaşındaki Fahrettin Amca, Halk Üniversitesi ile emeklilik günlerine anlam katıyor.

Haberi Oku