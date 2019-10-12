'Uygulamalı Biyoproses Eğitimi' Düzenlendi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından “Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü Gebze Teknik Üniversitesi’nin yaptığı Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi (ETDAM) Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Yürütücü Doç. Dr. Barış BİNAY ve Kimya Bölümü Öğretim Elemanı ve ETDAM merkez sorumlusu Ar. Gör. Dr. Aişe ÜNLÜ’nün düzenlediği “Uygulamalı Biyoproses Eğitimi” 8-9 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Eğitimin ilk günü Malzeme Mühendisliğinde gerçekleştirilen teorik sunumlar öncesi Kimya Bölümü Öğretim Elemanı ve ETDAM Merkez Sorumlusu Ar. Gör. Dr. Aişe ÜNLÜ’nün Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi (ETDAM) tanıtım sunumu ve sonrasında biyoproses cihazları ile ilgili olarak Ant Teknik yetkilisi Hakan Vurgun ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Elemanlarından Ar. Gör. Zeynep Efsun Duman’ın sunumları ile tamamlandı. İlk günün öğleden sonraki kısmında ise ETDAM laboratuvarlarındaki biyoproses cihazlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

“Uygulamalı Biyoproses Eğitimi” ikinci gününde ise katılımcılarla birlikte uygulamalı olarak biyoproses cihazlarının kullanımı gerçekleştirildi. 08-09 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitim süresince farklı üniversitelerden ve GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kimya Bölümünden ve özel sektör çalışanlarından oluşan yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacıları kapsayan 40 kişiye sertifikalı, teorik ve uygulamalı eğitim verildi.







