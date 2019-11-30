“UZATMA AL ÇOCUĞUNU EVE GİT”

Rehabilitasyon merkezi yetkililerinin kendilerine, “Servis şoförünün değişti. Oğlunuzu okuldan alıp eve bırakmayı unutmuş. Oğlunuz şuanda okulda 18.00 servisiyle göndereceğiz” cevabını aldıklarını söyleyen baba Ahmet Duman, “Söyledikleri saatte olmasına rağmen oğlumuz eve yine gelmedi. Yeniden rehabilitasyon merkezini aradığımızda bu kez bize oğlumuzun kaybolduğunu ve her yerde kendisini aradıklarını söylediler. Bunun üzerine eşimle evden çıkıp okula gitmek üzere yola çıktık. Yoldayken okuldan arandık, çocuğumun bulunduğunu, çocuğumuzun serviste uyuyakaldığını söylediler. Okula gittiğimde oğlumu gördüm. Okul sahibinden bilgi almak istedim. Bana çocuğun bulundu, uzatma, al çocuğunu eve git dedi. Bana önce kayboldu, şimdide serviste uyuyakaldı denildi. 2 saatte çocuğumun başına ne geldi diye kendilerine sordum” ifadelerini kullandı.Başından geçen olayı bu sözlerle anlatan 16 yaşındaki otizmli E.D.’nin babası Ahmet Duman yaşadığı olayın ardından karakola giderek okul sahibi ve servis şoförü hakkında şikayette bulundu.