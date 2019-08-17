Yaz akademilerine yoğun ilgi

Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi eğitim-öğretim döneminin yanı sıra, yaz döneminde de yapılan etkinlik ve eğitimlerle çocukları bilim ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Yaz boyunca gerçekleştirilen akademilerde elektrik ve manyetizmadan ekolojik yaşama, kimyadan robotik atölyelerine, kodlamadan 3 boyutlu obje tasarımına, ahşaptan origamiye kadar birçok farklı alanda eğitim ve etkinliklere yoğun ilgi gösteriliyor.

FARKLI ALANLARDA YAZ AKADEMİLERİ



Bilim Atölyeleri programlarında 6-13 yaş aralığındaki çocuklar Elektrik ve Manyetizma, Ekolojik Yaşam, Kimya ve Robotik Atölyeleri ile yazın da eğlenerek öğrenmenin keyfine varıyor. Bilim Atölyeleri Akademisi’nin yanı sıra, 7 ile 70 yaş aralığındaki herkesin katılım sağlayabildiği Sanayi 4.0 Mucit Dünyası’nda da eğitimler Yaz Akademisi ile sürüyor. Temmuz Ağustos ayları boyunca devam eden Makey Makey Kodlama, Makey Makey Scratch Kodlama, M-Bot Scratch Kodlama, Android Uygulama Yazılım, Arduino Yazılım ve 3D Obje Tasarlama eğitimleri çocukların yanı sıra yetişkinler tarafından da yoğun ilgi görüyor.

KAĞIT MÜZESİ



Kâğıt Müzesi’nde yaz akademileri çerçevesinde; 4 ile 13 yaş aralığındaki çocukların katılım sağladığı El Yapımı Kâğıt, Ahşap Uygulamaları, Kâğıt Sanatları ve Karma Atölye çalışmalarının yer aldığı birbirinden eğlenceli birçok atölye ile yaz tatili boyunca aktiviteler yoğun katılım ile devam ediyor.

AKADEMİLER YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK



Yaz dönemindeki akademilerin tamamlanmasıyla birlikte atölye çalışmaları eğitim-öğretim döneminde de hafta sonları yapılan programlar ile yıl boyunca devam ediyor. Etkinlik ve eğitimleri katılmak isteyenler www.kocaelibilimmerkezi.com ve www.sekakagitmuzesi.com adreslerinden, program detaylarına ulaşabiliyor ve on-line olarak kayıt oluşturabiliyor.