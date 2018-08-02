11 Aylık Fındık İhracatı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül 2017'de başlayan 2017/18 fındık ihracat sezonunun geride kalan 11 aylık bölümünde toplam 276 bin 80 ton iç fındık ihracatının gerçekleştirildiğini, bunun karşılığında da 1 milyar 720 milyon dolar döviz geliri sağlandığını belirtti.

Fındık ihracatının illere göre dağılımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan İlyas Edip Sevinç, Trabzon’da yerleşik firmaların 106 bin 673 tonluk ihracat ile ilk sırada yer aldığını hatırlatarak, bunu İstanbul’un yerleşik 76 bin 337 ton ile takip ettiğini, Ordu’nun da 47 bin 962 ton ile üçüncü sırada yer aldığını bildirdi. Sevinç; Giresun’daki firmaların 17 bin166 ton, Samsun’dakilerin 6 bin 830 ton, diğer illerinde toplam olarak 21 bin 112 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirdiklerini de belirtti.

Edip Sevinç, 2017-18 sezonunun 31 Ağustos'ta tamamlanacağını hatırlatarak, sezon sonunda toplam fındık ihracatının 290 bin ton civarında gerçekleştirileceğini tahmin ettiklerini vurgulayarak, miktar bazında başarılı bir ihracat sezonu gerçekleştirilmiş olunacağını da sözlerine ekledi.