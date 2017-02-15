Başbakan Yıldırım, "İŞKUR marifetiyle kamu kuruluşlarında vatandaşlarımıza iş temin ediliyor. Bunlar en az 9 ay kesintisiz çalışıyorlar. Yeni uygulamada özel sektörü de dahil ettik sayıyı 500 bine çıkardık. Hem kamuda hem özel sektörde işsizler çalışacak, parasını İşsizlik Fonu'ndan biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla işverenlerimize ayrı bir yük gelmeyecek. TOBB Başkanlığı bünyesindeki toplam 1,5 milyonu bulan üyelerin her biri en az 1 işçi çalıştırmaya karar verdi. Bu da 1 buçuk milyon vatandaşımıza yeni iş demektir.'' dedi.
1,5 Milyon Kişiye İş
Yıldırım 1,5 milyon kişiye iş müjdesi verdi.