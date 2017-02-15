EKONOMİ:
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1,5 Milyon Kişiye İş

Yıldırım 1,5 milyon kişiye iş müjdesi verdi.

1,5 Milyon Kişiye İş

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:37

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında konuştu. "2017 baharından itibaren Türkiye her alanda şaha kalkmaya devam edecek" diye belirten Başbakan Yıldırım 1.5 milyon vatandaşa yeni iş müjdesi verdi.

Başbakan Yıldırım, "İŞKUR marifetiyle kamu kuruluşlarında vatandaşlarımıza iş temin ediliyor. Bunlar en az 9 ay kesintisiz çalışıyorlar. Yeni uygulamada özel sektörü de dahil ettik sayıyı 500 bine çıkardık. Hem kamuda hem özel sektörde işsizler çalışacak, parasını İşsizlik Fonu'ndan biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla işverenlerimize ayrı bir yük gelmeyecek. TOBB Başkanlığı bünyesindeki toplam 1,5 milyonu bulan üyelerin her biri en az 1 işçi çalıştırmaya karar verdi. Bu da 1 buçuk milyon vatandaşımıza yeni iş demektir.'' dedi.

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