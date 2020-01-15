Ülkemizde mali konularda ciddi köklü yapılanmaların olduğuna değinen Kocaeli SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut, “2020 dijital dönüşüm yılı olacak. Maliye Bakanlığı’nın getirdiği yeni düzenlemeler, ülkemizde belge düzeninin yapılandırılması konusunda da faydalı olacak. Teknik bir ülke olacağız”, dedi.

Günümüzde bilişim teknolojilerinin sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle büyük hızla ilerlediğine dikkat çeken Kocaeli SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi. “Yaşanan bu gelişmeler hayatın her alanında etkisini göstermiş, işletmeler iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde bilişim teknolojilerinden yararlanmaya başlamıştır. Bu durum, özellikle yüksek sayıda yasal defter, belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kağıt ortamında yürütmek zorunda olan mükelleflere yönelik, gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmıştır. Diğer taraftan bilişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gelişen teknolojiye uygun hedefler ortaya koymasını sağlamıştır. Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla yakın zamanda 509 nolu tebliğ yayınlandı.”

KDV indirimleri devam edecek

Ülkemizde mali konularda ciddi köklü yapılanmalar var olduğuna değinen Hamit Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü. “2020 dijital dönüşüm yılı olacak. Maliye Bakanlığı’nın getirdiği yeni düzenlemeler, ülkemizde belge düzeninin yapılandırılması konusunda da faydalı olacak. Teknik bir ülke olacağız. Yeni dünya düzeni bunu gerektiriyor. Bunları yapmazsak dünyayla rekabet edemeyiz. Mali müşavir camiası olarak bizler de tüm bu gelişmelere öncülük ediyor olacağız. Kendimiz dönüşürken aynı zamanda mükelleflerimizi de dönüştüreceğiz. Uygulamaya dönük pratik adımlar atıldı. Mali dönüşümü destekliyoruz. Bu dönüşüm zaman içerisinde KDV oranlarının düşmesine de olanak sağlayacak. Dikkat ederseniz mobilyada önce KDV indirimi yapıldı sonra bu uygulama kalıcı oldu. Şu anda mobilyada KDV yüzde 8. Bu demek ki en elzem oranlardan başlayarak KDV indirimleri devam edecek. Bize hedefi gösteren uygulamalar devam ediyor. Ülkemizdeki KDV oranları dünya oranlarından yüksek değil. Vergi yükü ağır bir ülke değiliz. “

“Nihai Tüketici” düzenlenmesi mümkün olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geçen hafta Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğdeki belgelerin elektronik ortamda oluşturulması başlıklı bölümde şu ifadelere yer yerildiğini ifade eden Kocaeli SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Akbulut, “e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasında, ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Fatura’nın “müşterinin adı, ticaret ünvanı, adres, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “Nihai Tüketici” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olacak. Bu şekilde düzenlenen e-Arşiv faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilebilecek. E-fatura uygulamasında geriye dönük fatura kesmek teknik olarak mümkündür. Ancak sözkonusu tarihle cari tarih arasında herhangi bir fatura kesmemiş olmanız gerekmektedir. Mevzuatta kağıt fatura için geçerli süreler e-fatura içinde tatbik olunur. Mal teslimi ve hizmet ifası halinde 7 gün içinde fatura düzenlenmelidir”, şeklinde sözlerini tamamladı.