‘41 Kart’ 30 bin ailenin dermanı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği gıda ve giyim tanımlı 41 Kart ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasına ve ailelerin ihtiyaçlarına çözüm olmaya devam ediyor. Projenin hayata geçtiği günden bu yana 30 bin 815 ailenin dermanı oldu.





16 BİN 107 AİLEYE GIDA YARDIMI

Büyükşehir Belediyesi ekonomik durumları itibariyle sağlıklı beslenme noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik gıda tanımlı 41 Kart projesi dertlere derman oldu. Vatandaşların gıda tanımlı 41 Kart ile anlaşmalı marketlerden gıda alışverişi yapmalarını sağlayan projeden 16 bin 107 aile yararlandı. Vatandaşlar böylece gıda ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine mutlu döndü.

ALIŞVERİŞ YAPAR GİBİ

Sosyal yardımların sistematik hale gelmesini sağlamak adına gıdada kullanılan “41 Kart“ uygulamasına eklenen yeni bir yazılım ile 2014 yılında giyim yardımları sisteme dâhil edilmişti. Vatandaşlar “Giyim Tanımlı 41 Kart” ile banka ile anlaşmalı istedikleri mağazadan giyim alışverişlerini yapabilme imkânı buldu.

14 BİN 708 AİLE GİYİM KARTTAN YARARLANDI

Ailelerin ihtiyaçlarına cevap veren Giyim Tanımlı 41 Kart hayata geçtiği günden bu güne kadar 14 bin 708 ailenin yardımına koştu. Giyim Tanımlı 41 kart ile giyim mağazalarından dilediği gibi alışveriş yapan aileler verilen hizmetten son derece memnun.

ANNELERE SÜT DESTEĞİ

Birleşmiş Milletler tarafından ‘örnek proje’ olarak gösterilen ‘Annelere Süt Projesi’ 2006 dan bu yana doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 3 ay olmak üzere gebe ve emzikli kadınlara süt desteği sağlıyor. Annelere süt projesi kapsamında 2019 yılında 15 bin 063 anne süt desteğinden faydalandı.