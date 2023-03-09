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EKONOMİ:
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Bizimköy’ün üreten kadınları unutulmadı

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara çiçek takdim edildi

Bizimköy'ün üreten kadınları unutulmadı

09 Mart 2023 Perşembe 23:04

Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın dünyaya örnek ödüllü sosyal sorumluluk projesi Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlar unutulmadı. Merkezin Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, merkezde dünyaca ünlü markalara tekstil üretimi yapan Metraco A.Ş. firmasının Genel Müdür Yardımcısı Begüm Okcu, Metraco A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mürşide Okcu ve Dr. Kazım Ahmet Zorlu, üretim alanlarındaki kadın çalışanların gününü kutlayarak çiçek takdim etti.


DEĞER KATIYORLAR

Ekonomik hayata değer katan kadınların ülkemizin geleceğine büyük katkı sunduğunu söyleyen Metraco A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Begüm Okcu ve beraberindeki heyet, kadınlara ne kadar değerli olduklarını hatırlattı, verdikleri emek dolayısıyla teşekkür etti. Bu özel günde gösterilen ilgiden mutlu olan Bizimköy’ün üreten kadınları da organizasyon dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.


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