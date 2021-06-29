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EKONOMİ:
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın, "Sanayide İstihdam Sorunları Çalıştayı"nda konuştu:

- "İstihdam temelli üretimi artırmamız gerekiyor. O da yetmiyor. İstihdam ama güvenceli istihdam"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın,

29 Haziran 2021 Salı 12:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "İstihdam temelli üretimi artırmamız gerekiyor. O da yetmiyor. İstihdam ama güvenceli istihdam." dedi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir otelde düzenlenen "Sanayide İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı"nda konuşan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Taşkın, son dönemde sürekli sahada olduklarını belirtti.

Vatandaşlarda CHP'nin iktidar olacağına dair bir algı oluştuğunu dile getiren Taşkın, vatandaşların sorunlarının çözümü için çalıştıklarını ve çalıştayları bu nedenle düzenlediklerini aktardı.

Taşkın, çalıştaylar kapsamında çıkan önerileri raporlaştıracaklarını ve daha sonra bu raporu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuyla paylaşacağını anlattı.

İstihdam konusuna değinen Taşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle bir dünyadayız ki üretim, tek başına istihdam artırmıyor. Örneğin Amazon örneğini bilirsiniz, üretimi artık robotlarla yapıyorlar. Üretimi artırmak yetmiyor, istihdam temelli üretimi artırmamız gerekiyor. O da yetmiyor. İstihdam ama güvenceli istihdam. Hiç kimsenin hayatını çalmak hakkımız değil. Güvenceli istihdamın getirdiği üretken mutlu insanın, verimliği artırdığı, üretimi artırdığı zaten bir realitedir."

- "Eğitimli gençlerimizi istihdama katamıyoruz"

Taşkın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla beraber kadınların zaten sınırlı olan istihdamının çok ciddi şekilde düştüğünü savundu.

Bir ülkenin emeklilik sistemini taşıyanın, gençlerin üretime katılması olduğunu belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Bugün örneğin 23 milyona yakın insan, 13 milyona yakın insanın emekliliğini taşıyor. O 23 milyon insan sayısı 40 milyon olsaydı, belki emeklilerimiz 5 bin alacaklardı ortalama. Bütün bunlar zincir olarak birbirine bağlı. Dolayısıyla gençleri üretime katamazsak, sadece onların hayatlarını zindana çevirmiyoruz. Sosyal güvenlik sistemini de çeviremiyoruz. Ben şu konuda hayret ediyorum, Türkiye neden meselelerini tartışamıyor. İşte meselemiz budur. Çok basit bir soru, neden eğitimli gençleri özellikle istihdama katamıyoruz? Yüzde 25'e yakın genç işsizliği var. Eğitimli gençlerimizi istihdama katamıyoruz çünkü katma değeri yüksek alanlarda çalışır gençler, böyle alanlarımız yok. Yani böyle alanlarımız olsa, genç istihdamı da artacak."

Taşkın, Türkiye'nin halen Ar-Ge konusunun önemini kavrayamadığını öne sürerek, "Biontech'i Türkiye'de biz üretseydik, aşı piyasasının yüzde 25'ine, yüzde 30'una biz hakim olacaktık. En mütevazı tahminlerle 130 milyar dolara yakın parayı Türkiye ekonomisine alacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çalıştayların sonunda 11 alanda raporlar hazırlayacaklarını anlatan Taşkın, güçlü bir sosyal devlet kurmak istediklerini, üretim ve istihdamın olmadığı bir yerde bunun hayal olarak kalabileceğini sözlerine ekledi.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıda, sanayi sektörü temsilcileri önerilerini ve sorunlarını dile getirdi.




AA
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