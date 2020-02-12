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EKONOMİ:
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CHP'den Kocaeli Bölgesi Sanayi Sektörü İnceleme Raporu

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli sanayisinde kullanılan ham maddenin çoğunun Çin'den geldiğini, Korona virüsü nedeniyle ham madde sıkıntısı yaşanabileceğini belirtti.

CHP'den Kocaeli Bölgesi Sanayi Sektörü İnceleme Raporu

12 Şubat 2020 Çarşamba 16:43

Tarhan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup yönetiminin oluşturduğu ekonomi heyeti olarak Kocaeli'nin Çayırova, Dilovası ile Gebze ilçelerinde kapanan fabrikaların sahipleri, çalışanları, işçi ve işveren örgütleriyle görüştüklerini söyledi.

İncelemelerin ardından "Kocaeli Bölgesi Sanayi Sektörü İnceleme Raporu" hazırladıklarını bildiren Tarhan, Kocaeli'ndeki 13 organize sanayi bölgesinin (OSB) 9'una Gebze, Darıca ve Çayırova'nın ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Bölgeye ilişkin tespit ettikleri sorunlar ve çözüm önerilerini paylaşan Tarhan, Kocaeli, Bursa ve Gebze'de birçok fabrika olmasına rağmen bunlardan alınan vergilerin İstanbul'a gittiğini dile getirdi.

Bölgedeki 21 meslek okulundan 6'sının kapandığını dile getiren Tarhan, "Çok ciddi bir kalifiye ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Bir yandan işsizlik ciddi bir sorunken diğer yandan nitelikli iş gücüne ulaşmakta sorun yaşanıyor." dedi.

Bölge sanayisinde kullanılan ham maddenin çoğunun Çin'den geldiğine işaret eden Tarhan, Korona virüsü nedeniyle gelecek süreçte ham madde sıkıntısı yaşanabileceğini, bu konuya özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kentte 10 liman bulunduğunu ancak OSB'lerde liman bağlantısı sağlayacak raylı sistem bulunmadığına dikkati çeken Tarhan, "Gelecek dönemde özellikle otomotiv sektöründe yine kapanma ve taşınmaların yaşanacağı görünüyor. Bankalar, bilançosu bozulan zor durumdaki sanayi kuruluşlarına kredi kullandırmadıkları için firmalar çok yüksek faizle finans kurumlarından borçlanarak batma noktasına gidiyorlar." diye konuştu.

Ekonomi ve yönetime ilişkin güvensizliğin yeni yatırımların önünü tıkadığını, yatırımcıların, Doğu Avrupa ülkelerine yöneldiğini vurgulayan Tarhan, "Bölgede 30 civarında fabrika kapanmış, çoğu Bulgaristan olmak üzere 27 fabrika yurt dışına taşınmış. Bunun yanında Anadolu kentlerine taşınan fabrikalar da bulunuyor. İflas eden ve taşınan fabrikaların sonucu olarak 5 bin civarında istihdam kaybı yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Elektrik, doğal gaz ve su girdilerinin yüksek olmasının en önemli sorun olarak öne çıktığını aktaran Tarhan, "Elektrik bedelini OSB'ler ödemekte, daha sonra bu parayı üyelerinden tahsil etmekte zorlanmaktadır. Erzurum 0,80 kuruşa, Adana 1,80 kuruşa su kullanırken, Kocaeli 10 liraya kullanmaktadır. Büyükşehirler içinde en pahalı su rakamı olduğu tespit edilmiştir. Bilim, teknoloji ve sanayinin merkez üssü olan bölgede yoksulluk ve işsizlik hat safhada. Ülke ekonomisinde büyük bir yangın var. Ya bu yangını söndüreceğiz ya da hep birlikte yanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de katıldı.


AA
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