DEVA’dan Kurumlar Vergisi Uyarısı

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanlığı hazırlanmakta olan yeni kurumlar vergisi yasa tasarısı ile ilgili olarak uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan DEVA Partisi Kocaeli İl Teşkilatı Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Çağlayan Ateş şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan son kanun teklifi kapsamında hâlihazırda % 20 olan kurumlar vergisinin 2021 yılında % 25 ve 2022 de de % 23 olması teklif ediliyor. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kocaeli il Teşkilatı olarak hükümetin kurumlar vergisini arttırmaya dönük bu girişimine kesinlikle karşı çıkıyoruz.





DEV FİRMALAR İFLASA SÜRÜKLENİR

Pandemi süreci ve ekonomik kriz sebebi ile 2019-2020 yıllarında 140 büyük ölçekli firma 30 milyar ₺ ye yakın yapılandırma yapmıştır. Bu veriler Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklanan resmi verilerdir. Hal böyle iken ve borç yapılandırması içinde yüzen bu firmalar varken ve firmaların borçluluğu geçmiş yıllara göre 2 veya 3 kat artmışken, kurumlar vergisinin 2021 yılı için % 25 e çıkarılmasının teklif edilmesi akla ve izana sığmaz. Bir başka husus ise Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm işletmelerin % 99’unun KOBI ölçeğinde olmasıdır. Küçük ve orta boy işletmeler olarak adlandırılan bu işletmeler istihdamın % 75’ini oluşturmaktadır. Oysa üretim maliyetleri döviz kuru sebebi ile artan, SGK ve diğer ithal vergiler altında ezilen bu firmalar kazanamadıkları hangi kârları ile vergi ödeyeceklerdir? Ayrıca Türkiye’nin 500 Sanayi kurulusunun toplam borcu 50 Milyar dolardır. Bu borç rakamı toplam kredilerinin % 70 inden fazladır.





KAMUDA TASARRUF MU VAR?

Şirketlerin finansal borçlarının içinde döviz cinsi kredilerinin payı çok yüksektir. Bu ve buna benzer birçok örnek çoğaltılabilir. Ancak mevcut içinde buluna durum iktidardaki hükümetin acizliğini göstermesi açısından çarpıcıdır. Şimdi sormak isteriz, hangi kamu harcamalarınızı azaltınız da vergi oranlarını arttırmayı düşünüyorsunuz. Kamuda son 3 yılda yaptığınız tasarruf tutarı ne kadardır? Kamuda yapılan tasarrufları kamuoyu ile paylaştınız mı? Türk Sanayicisine ve Türk insanına artık köstek olmayı bırakın.





YANDAŞLARIN BORCUNUN % 80’İ SİLİNDİ

Vergileri arttırmak yerine ihale havuzlarında kendinize yandaş olarak belirlediğiniz müttehit ve diğer şirketlerin % 80’e varan affettiğiniz vergi borç tutarlarını tahsil edin. Kurumlar vergisini arttırmak ne Türk sanayicisine ne de ülke ekonomisine bir şey kazandırmayacak, aksine sermaye çıkışlarını daha da hızlandıracaktır. AK Parti Hükûmeti yine kimseye danışmadan, kamuoyu oluşturmadan bir teklifi utanmadan meclise sunabilmektedir. Türk Sanayicisinin, Türk insanının ek vergilere değil; adalet, hukuk, yatırım yapılabilir bir ekonomik iklim ve adil bir vergi sistemine ihtiyacı vardır. Bu ekonomik iklimi de oluşturacak olan parti, ekonomik birikimi ve başardıkları ile DEVA kadroları olacaktır” dedi.