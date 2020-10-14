Eylül Ayı Ekonomi Haberleri Raporu

Medya Takip Merkezi (MTM), Eylül ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını belirledi. Rapora göre Eylül ayında da ekonomi haberlerinde en çok dolar konusuna yer verilirken; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Paketi ise gündemin bir diğer önemli konusu oldu. İşte araştırmanın detayları…

Medya Takip Merkezi, ekonomi dünyasının nabzını tuttu. Eylül ayı kritik ekonomik gelişmelerin yaşandığı

bir ay oldu. Dolar yükselme yönünde ay boyunca istikrarını koruyarak gündemden düşmedi. Hazine ve

Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan

Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.

Dolar kuru rekor üstüne rekor kırdı!





Eylül ayına 7,36 TL seviyesinde başlayan dolar kuru, Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki

işsizlik oranı, koronavirüs teşvikleri derken, hareketli günler geçirmeye devam etti. Merkez Bankası faizi

yükseltse de dolar, ay boyunca yukarı ivmesini sürdürdü. Ay boyunca sürekli olarak yukarı yönlü ivme

izleyen dolar kuru, rekor üstüne rekor kırarak ayının en yüksek seviyesi olan 7,82 TL’yi 29 Eylül’de gördü.

Aynı gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı’nı açıklamasıyla

birlikte ufak bir düşüş yaşayan dolar kuru, ayın son işlem günü günü olan 30 Eylül’ü 7,71 TL seviyesinde

Bazı para piyasası uzmanları, enflasyonun çift hanelerde kalmasına karşın Merkez Bankası’nın son bir yıl

içerisinde politika faizini %24 seviyesinden %8,25 seviyesine kadar indirmesinin, TL’nin cazibesini

kaybetmesine yol açtığını ve yatırımcıların TL’ye ilgisinin azaldığını belirtti. Ayrıca Virüs sebebi ile ülkeye

giren döviz girişinde yaşanan azalmanın da, dolar kurundaki yükselmenin başlıca sebeplerinden olduğuna

değindi. Ay boyunca yükselmeye devam ederek tüm gözleri üzerinde toplayan dolar kuru toplam 135 bin

24 haberde yer alarak Eylül ayında da en çok konuşulan konu oldu.

2 yılın ardından Politika faizi arttırıldı.

Piyasaların Eylül ayı gündeminde Merkez Bankası kararları öne çıktı. T.C. Merkez Bankası 13 Eylül

2018'deki PPK toplantısında, 2018’deki kur şoku sonrasında enflasyon ve cari açığı dizginlenmek ve fiyat

istikrarını desteklemek amacıyla 625 baz puanlık güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirerek politika

faizini yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltmişti. Uygulanan para politikasının da katkısıyla 2019’da