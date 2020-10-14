Eylül Ayı Ekonomi Haberleri Raporu

Medya Takip Merkezi, ekonomi dünyasının nabzını tuttu. Eylül ayı kritik ekonomik gelişmelerin yaşandığı
bir ay oldu. Dolar yükselme yönünde ay boyunca istikrarını koruyarak gündemden düşmedi. Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan
Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.
Dolar kuru rekor üstüne rekor kırdı!
Eylül ayına 7,36 TL seviyesinde başlayan dolar kuru, Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki
işsizlik oranı, koronavirüs teşvikleri derken, hareketli günler geçirmeye devam etti. Merkez Bankası faizi
yükseltse de dolar, ay boyunca yukarı ivmesini sürdürdü. Ay boyunca sürekli olarak yukarı yönlü ivme
izleyen dolar kuru, rekor üstüne rekor kırarak ayının en yüksek seviyesi olan 7,82 TL’yi 29 Eylül’de gördü.
Aynı gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı’nı açıklamasıyla
birlikte ufak bir düşüş yaşayan dolar kuru, ayın son işlem günü günü olan 30 Eylül’ü 7,71 TL seviyesinde
Bazı para piyasası uzmanları, enflasyonun çift hanelerde kalmasına karşın Merkez Bankası’nın son bir yıl
içerisinde politika faizini %24 seviyesinden %8,25 seviyesine kadar indirmesinin, TL’nin cazibesini
kaybetmesine yol açtığını ve yatırımcıların TL’ye ilgisinin azaldığını belirtti. Ayrıca Virüs sebebi ile ülkeye
giren döviz girişinde yaşanan azalmanın da, dolar kurundaki yükselmenin başlıca sebeplerinden olduğuna
değindi. Ay boyunca yükselmeye devam ederek tüm gözleri üzerinde toplayan dolar kuru toplam 135 bin
24 haberde yer alarak Eylül ayında da en çok konuşulan konu oldu.
2 yılın ardından Politika faizi arttırıldı.
Piyasaların Eylül ayı gündeminde Merkez Bankası kararları öne çıktı. T.C. Merkez Bankası 13 Eylül
2018'deki PPK toplantısında, 2018’deki kur şoku sonrasında enflasyon ve cari açığı dizginlenmek ve fiyat
istikrarını desteklemek amacıyla 625 baz puanlık güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirerek politika
faizini yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltmişti. Uygulanan para politikasının da katkısıyla 2019’da
ekonomik dengelenme adına başarılı bir performans ortaya konmuştu. Enflasyon ve cari açık hızla düşmüş, kurun ateşi sönmüştü. Yaklaşık bir yıl boyunca yüzde 24 seviyesinde kalan ve 25 Temmuz
2019'da yüzde 19,75'e indirilen politika faizi, üst üste 9 toplantıda düşürülerek yüzde 8,25'e kadar
çekilmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen 2 yılın ardından ilk defa 24 Eylül’de piyasa beklentilerinin
aksine sürpriz bir kararla politika faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 10.25 seviyesine yükseltti. Kararın
ardından dolar kuru kısa sürelide olsa 7,70 TL seviyesinden 7.55 TL'ye kadar geriledi, euro ise 9
seviyesinden 8.8 TL seviyesine kadar geri çekildi. Eylül ayı boyunca verdiği kararlarla gündeme gelen T.C.
Merkez Bankası, ekonomi gündemine yön vererek 43 bin 775 haberde konuşuldu.
Yeni Ekonomi Programı açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ana temanın “Yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi”
olduğu 2021 - 2023’ü kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) düzenlediği basın toplantısı ile
açıkladı. Albayrak yaptığı açıklamada büyümede iki senaryo hazırladıklarını belirterek, iyimser senaryoda
bu yıl ekonominin yüzde 0.3 büyüyeceğini, kötümser senaryoda ise bu yıl yüzde 1.5’lik bir daralmanın söz
konusu olacağını ifade etti. Bu yılın tamamında büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0.3 olarak
gerçekleşmesini öngördüklerini söyleyen Albayrak, 2021 yılında, ertelenen tüketim ve yatırımların
devreye girmesi ve turizm gelirlerindeki normalleşmeyle birlikte büyümenin yüzde 5.8 olmasını tahmin
ettiklerini belirtti. Medya Takip Merkezi’nin aynı araştırmasına göre, Eylül ayı boyunca 46 bin 200 haberde
bahsedilen büyüme, ayın popüler ekonomi başlıklarından oldu.
Açıklamalarına program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 336 bin kişi artması ve iş
gücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2023 yılında
yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü de belirterek devam eden Albayrak, Program
dönemi sonunda cari işlemlerde kalıcı olarak denge tesis etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Bakan
Albayrak’ın yaptığı açıklama ile tekrar gündeme gelen istihdam Eylül ayında 68 bin 753 haberde
konuşulurken, 2021 ve 2023 yıl aralığını kapsayacak olan Yeni Ekonomi Programı ayın son günlerinde
açıklansa da 9 bin 494 haberde yer aldı.