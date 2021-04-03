Gebkim Dijital Dönüşüm Merkezi İçin Düğmeye Bastı

Dilovası GEBKİM OSB’de kurulacak olan Dijital Dönüşüm Merkezi’nin yol haritasının belirlemek için yapılan başlangıç toplantısı GEBKİM OSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Düzenlenen toplantıya GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Vefa İbrahim Aracı , Yönetim Kurulu Üyeleri, PMO Partners Kurucusu ve yöneticisi Bengü Türk, Kıdemli Danışman Funda Kılıç, Kıdemli Proje Yöneticisi Elif Öztürk ve PwC Partner şirketi ortaklarından Cem Aracı katıldılar. GEBKİM OSB ’nin kuracağı Dijital Dönüşüm Merkezi , OSB katılımcı firmalarının yanı sıra Kocaeli’nin kimya ekosistemindeki sanayi kuruluşlarına da hizmet verecek. Merkezin, proje fizibilite çalışmaları ve altyapı kurulumların tamamlanmasının ardından 2022 yılında faaliyete başlaması hedefleniyor.

YERLİ VE MİLLİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK

Dijital Dönüşüm Merkezi; Ortak Ar-Ge Merkezi, test ve kalibrasyon merkezi, şirketlerin dijital dönüşüm projelerini hayata geçiren ortak proje ofisi, patent oluşturma, markalaşma gibi hizmetler sunan bir kimya teknolojileri üssü olarak konumlanıyor. Ayrıca kimya sektöründe dışa bağımlılığın hakim olduğu teknoloji üretim, test, kalibrasyon ve sertifikasyon süreçlerinde yerlileşme amaçlanıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın Dijital Dönüşüm ve Yerli Üretimi Destekleme Hamlesi kapsamında bir örnek model olmayı hedefleyen merkezde, yerli ve milli projelerin hayata geçirilmesi için uygun ortam yaratılacak. GEBKİM Dijital Dönüşüm Merkezi’nde paylaşılacak bilgi ve know-how, sektöre yeni teknolojiler, yeni patentler, yerli markalar, yeni nesil teknolojileri barındıran uygulamalar, Endüstri 4.0’a odaklı fabrikalar ve altyapılar olarak geri dönecek.

HEDEFİNDE YENİ TEKNOLOJİLER ÜRETİLMESİ YER ALIYOR

Kimya ihtisaslaşma ve teknoloji üretim merkezi olması hedeflenen Dijital Dönüşüm Merkezi’nin pek çok hizmet sunacağını dile getirdi. Kimya Araştırma Laboratuvarı, Pilot Üretim Tesisi, Test ve Kalibrasyon Hizmetleri, Mevzuat Danışmanlığı, Fikri Sınai Haklar Danışmanlığı, İş Ağları Geliştirme, Proje ve Fizibilite Danışmanlığı’nın yanı sıra dijital dönüşümü sağlamaya yönelik projeler ve hizmetler verilecek. 3D yazıcılar ve Simülasyon Laboratuvarının da yer alacağı bu merkezde; yapay zeka, büyük veri, makine öğrenmesi ve Endüstri 4.0 simülasyon projeleri, yeni filiz şirketlerinin kurulması, küresel yatırım ağlarına ulaşım mümkün olacak. Dijital Dönüşüm Merkezi’nin hedefinde yeni teknolojiler üretilmesi ve patentlerinin alınması da yer alıyor.





