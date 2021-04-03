banner580
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebkim Dijital Dönüşüm Merkezi İçin Düğmeye Bastı

Dilovası GEBKİM OSB’de kurulacak olan Dijital Dönüşüm Merkezi’nin yol haritasının belirlemek için yapılan başlangıç toplantısı GEBKİM OSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Gebkim Dijital Dönüşüm Merkezi İçin Düğmeye Bastı

03 Nisan 2021 Cumartesi 17:24

Düzenlenen toplantıya GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Yönetim Kurulu Üyeleri, PMO Partners Kurucusu ve yöneticisi Bengü Türk, Kıdemli Danışman Funda Kılıç, Kıdemli Proje Yöneticisi Elif Öztürk ve PwC Partner şirketi ortaklarından Cem Aracı katıldılar. GEBKİM OSB’nin kuracağı Dijital Dönüşüm Merkezi, OSB katılımcı  firmalarının yanı sıra Kocaeli’nin kimya ekosistemindeki sanayi kuruluşlarına da hizmet verecek. Merkezin, proje fizibilite çalışmaları ve altyapı kurulumların tamamlanmasının ardından 2022 yılında faaliyete başlaması hedefleniyor.

YERLİ VE MİLLİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEK

Dijital Dönüşüm  Merkezi; Ortak Ar-Ge Merkezi, test ve kalibrasyon merkezi, şirketlerin dijital dönüşüm projelerini hayata geçiren ortak proje ofisi, patent oluşturma, markalaşma gibi hizmetler sunan bir kimya teknolojileri üssü olarak konumlanıyor. Ayrıca kimya sektöründe dışa bağımlılığın hakim olduğu teknoloji üretim, test, kalibrasyon ve sertifikasyon süreçlerinde yerlileşme amaçlanıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın Dijital Dönüşüm ve Yerli Üretimi Destekleme Hamlesi kapsamında bir örnek model olmayı hedefleyen merkezde, yerli ve milli projelerin hayata geçirilmesi için uygun ortam yaratılacak. GEBKİM Dijital Dönüşüm Merkezi’nde paylaşılacak bilgi ve know-how, sektöre yeni teknolojiler, yeni patentler, yerli markalar, yeni nesil teknolojileri barındıran uygulamalar, Endüstri 4.0’a odaklı fabrikalar ve altyapılar olarak geri dönecek. 

HEDEFİNDE YENİ TEKNOLOJİLER ÜRETİLMESİ YER ALIYOR

Kimya ihtisaslaşma ve teknoloji üretim merkezi olması hedeflenen Dijital Dönüşüm Merkezi’nin pek çok hizmet sunacağını dile getirdi. Kimya Araştırma Laboratuvarı, Pilot Üretim Tesisi, Test ve Kalibrasyon Hizmetleri, Mevzuat Danışmanlığı, Fikri Sınai Haklar Danışmanlığı, İş Ağları Geliştirme, Proje ve Fizibilite Danışmanlığı’nın yanı sıra dijital dönüşümü sağlamaya yönelik projeler ve hizmetler verilecek. 3D yazıcılar ve Simülasyon Laboratuvarının da yer alacağı bu merkezde; yapay zeka, büyük veri, makine öğrenmesi ve Endüstri 4.0 simülasyon projeleri, yeni filiz şirketlerinin kurulması, küresel yatırım ağlarına ulaşım mümkün olacak. Dijital Dönüşüm Merkezi’nin hedefinde yeni teknolojiler üretilmesi ve patentlerinin alınması da yer alıyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GTÜSeddar YavuzGebzeMustafa GülerCemil YamanFikri Işık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TAYSAD’ın yeni başkanı Albert Saydam oldu TAYSAD’ın yeni başkanı Albert Saydam oldu
Kastamonu Entegre, Uluslararası Fuar Takvimini Interzum ile Açtı Kastamonu Entegre, Uluslararası Fuar Takvimini Interzum...
Murat Günak, TOGG'da Tasarım Lideri oldu Murat Günak, TOGG'da Tasarım Lideri oldu
DEVA’dan Kurumlar Vergisi Uyarısı DEVA’dan Kurumlar Vergisi Uyarısı
Pandemiye Rağmen Yatırımlarına Ara Vermeyen Polisan Yeni Reçine Üretim Tesisinin Temelini Attı Pandemiye Rağmen Yatırımlarına Ara Vermeyen Polisan...
Honda Türkiye Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğu'na Eylül 2021'den sonra devredecek Honda Türkiye Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

TAYSAD’ın yeni başkanı Albert Saydam oldu
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 42. Olağan Genel Kurulu katılımcı üyelerin iştiraki...

Haberi Oku