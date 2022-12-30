GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER’İN YENİ YIL MESAJI

Gebze Ticaret Odası olarak; ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı sunmak amacıyla yoğun bir gayret ve çaba ile çalışıp, 2022 yılını geride bıraktık. Geçen zaman içerisinde yaptığımız çalışmalarla adımızdan söz ettirdik, projelerimiz gerek yerel gerekse ulusal basında ses getirdi.

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle 365 Oda/Borsa arasında yankı uyandırabiliyorsak, bunu ortak akıl ve fikirlerimiz doğrultusunda “Biz Birlikte Güçlüyüz” ilkemize bağlı kalarak başardığımızı biliyoruz. Sahip olduğumuz değerlerin yol göstericiliğinde, bugün Odamızı ve şehrimizi gururla temsil ediyor, güçlü ve yenilikçi anlayışımızla, her biri birbirinden değerli üyelerimiz ile tüm zorlu hedeflerin üstesinden geliyor ve emeklerimizi başarılı sonuçlarla taçlandırıyoruz.





Yeni bir yıla girmek üzere olduğumuz bu günlerde; örnek ve öncü projelerle, geleceğe emin adımlarla yürüyüp, birbirinden önemli işlere imza atacağımız bir yıl olmasını en içten dileklerimle temenni ediyor, 2023 yılının ülkemiz ve bölgemiz için umutların, hayallerin, projelerin gerçekleştiği, sağlık, bereket ve başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum.