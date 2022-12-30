EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER’İN YENİ YIL MESAJI

Gebze Ticaret Odası olarak; ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı sunmak amacıyla yoğun bir gayret ve çaba ile çalışıp, 2022 yılını geride bıraktık. Geçen zaman içerisinde yaptığımız çalışmalarla adımızdan söz ettirdik, projelerimiz gerek yerel gerekse ulusal basında ses getirdi.

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAİL ÇİLER'İN YENİ YIL MESAJI

30 Aralık 2022 Cuma 21:14

         

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle 365 Oda/Borsa arasında yankı uyandırabiliyorsak, bunu ortak akıl ve fikirlerimiz doğrultusunda “Biz Birlikte Güçlüyüz” ilkemize bağlı kalarak başardığımızı biliyoruz. Sahip olduğumuz değerlerin yol göstericiliğinde, bugün Odamızı ve şehrimizi gururla temsil ediyor, güçlü ve yenilikçi anlayışımızla, her biri birbirinden değerli üyelerimiz ile tüm zorlu hedeflerin üstesinden geliyor ve emeklerimizi başarılı sonuçlarla taçlandırıyoruz. 


Yeni bir yıla girmek üzere olduğumuz bu günlerde; örnek ve öncü projelerle, geleceğe emin adımlarla yürüyüp, birbirinden önemli işlere imza atacağımız bir yıl olmasını en içten dileklerimle temenni ediyor, 2023 yılının ülkemiz ve bölgemiz için umutların, hayallerin, projelerin gerçekleştiği, sağlık, bereket ve başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOTO’dan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Hülagü’ye ‘hayırlı olsun’ ziyareti KOTO’dan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof....
KOCAELİNİN ENLERİ AÇIKLANDI KOCAELİNİN ENLERİ AÇIKLANDI
KOÜ’de mezun ve kariyer günleri KOÜ’de mezun ve kariyer günleri
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi: KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, kapasite...
KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını...
Polisan Kansai Boya, inovatif boyalarına bir yenisini ekledi Polisan Kansai Boya, inovatif boyalarına bir yenisini...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

KOTO’dan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı...
KOTO heyeti, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye hayırlı...

Haberi Oku