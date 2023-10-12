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EKONOMİ:
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GOSB Teknopark A.Ş. Ve İnosens Bilişim Teknolojileri’nden Uluslararası Program

GOSB Teknopark A.Ş. ve İnosens Bilişim Teknolojileri ortaklığı ile düzenlenen "Building A Smart Industry (AI, Federated Learning and Blockchain): A Case Study for South Korea & Türkiye" etkinliği kapsamında Güney Kore teknoloji firmalarıyla iş birliği hızlandırma programı gerçekleştirildi.

GOSB Teknopark A.Ş. Ve İnosens Bilişim Teknolojileri'nden Uluslararası Program

12 Ekim 2023 Perşembe 14:39


İnosens yapay zekâ destekli endüstriyel çözümlerini global pazarlara açmak ve ikili iş birliklerini geliştirmek amacıyla Güney Kore teknoloji firmaları ile iş birliği hızlandırma programı gerçekleştirdi. 

İnosens Bilişim Teknolojileri’nin global konsorsiyum liderliğini yaptığı ve Avrupa Birliği Eureka Celtic-Next programı kapsamında desteklenen “Endüstriyel ve Bilişim Uygulamaları için Federe Öğrenme Platformu (F4iTECH)” Ar-Ge projesinin ortaklarından olan DLIT ve SmartCore firmaları Türkiye ile iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor.


“Hedefimiz global pazarlara açılmak”

Güney Kore firmaları ile gerçekleşen etkinliğin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirten İnosens Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Dr. İsmail Uzun, “İnosens’in iş birliği yaptığı firmalardan DLIT firması yapay zekâ ve akıllı fabrikalar konusunda çalışmalar yürütürken, SmartCore firması blokzinciri teknolojilerinde uzman bir firmadır. Hedefimiz Güney Kore teknoloji firmaları ile iş birliklerini artırarak global pazarlara açılmak” dedi.


“Uluslararası programları çok önemsiyoruz”


GOSB Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci ise, GOSB Teknopark A.Ş. firması  İnosens ve Güney Kore firmaları arasında gerçekleşen iş birliği neticesinde ortaya çıkan uluslararası programların önemli olduğunu vurgulayarak, programa katılanlarla sohbet etti. Firmaların uluslararasılaşma süreçlerine dikkat çeken Genel Müdür Çemberci, “Uluslararası programları artırmak ve GOSB Teknopark A.Ş. firmalarının globale daha çok açılmasını sağlamak hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.


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