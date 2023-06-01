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GTO heyetinden TRT’ye ziyaret!

TOBB’un 79.Genel Kurul’una katılmak için Ankara’da bulunan Gebze Ticaret Odası delegeleri, TRT Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

GTO heyetinden TRT'ye ziyaret!

01 Haziran 2023 Perşembe 18:14

 TRT’de Genel Müdür Yardımcısı, Çayırova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Mustafa Malkoç’u ziyaret eden Başkan Abdurrahman Aslantaş, meclis üyeleri Tuna Coşkun  , Nurettin Aslantürk, Mustafa Öge, Şerafettin Dündar , ve Yunus Kahraman’dan oluşan GTO heyeti, daha sonra aynı kurumda TRT Satın Alma Daire Başkanı olarak  görev yapan Mustafa Hıraç’ı da ziyaret ettiler.

MALKOÇ’TAN GTO HEYETİNE YAKIN İLGİ

TRT’yi ziyaret eden GTO Başkanı Aslantaş ve beraberindeki GTO meclis üyelerini kabul eden TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Malkoç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. TRT’de son dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Geçen yıl yayın hayatına başlayan TRT Balkan ve bu yılın Nisan ayında yayına başlayan TRT Afrika ile ilgili bilgiler veren Malkoç, dizi, film, program, belgesel ve bir çok tabii orijinal içeriğin izlenebileceği Türkiye’nin küresel çevrimiçi yayın hizmeti olan dijital platformu tabii hakkında da misafirlerine  bilgi verdi. Malkoç görüşme sonunda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek GTO heyeti aracılığı ile Gebze’de ki dostlarına selam gönderdi. GTO heyeti de görüşmeden memnun kaldıklarını belirtirken kendilerini ağırlayan Malkoç’a teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

MUSTAFA HIRAÇ TRT’Yİ GEZDİRDİ

Gebze’de bulunduğu süreçte TEDAŞ’ta  şu anki GTO Başkanı, elektrik mühendisi Abdurrahman Aslantaş’la birlikte çalışan, Çayırova Belediyesi eski Destek Hizmetler Müdürü, TRT Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Hıraç, bir çoğu ile Gebze’de yakından tanıştığı GTO heyeti ile yakından ilgilendi. Misafirlerine çekimlerin yapıldığı TRT’de stüdyolarını, haber merkezini ve yayın bölümlerini gezdiren Hıraç, TRT’nin dışındaki açık hava dinlenme alanlarını da gezdirdi. 

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