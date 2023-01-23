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"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilin kuraları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilde kura çekimi tamamlandı.

23 Ocak 2023 Pazartesi 19:34
  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 6 etabı 64 ilde sona erdi. Kuralarda toplamda 2 milyon 371 bin 293 başvurudan 164 bin 666 konutun yedek ve asil hak sahipleri belirlendi. 
  Bugüne kadar 76 günde 64 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategoride olmak üzere toplamda 164 bin 666 vatandaş yedek ve asil olarak hak sahibi oldu. 
 
  "7’nci etap sosyal konut kura çekilişi 23 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında 12 ilde 36 bin 568 konut için yapılacak" 
  7’nci etap kuraları da 12 ilde 8 Şubat 2023’e kadar devam edecek. 12 ilde gerçekleştirilecek 36 bin 568 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı: 
  "23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut, 23-24 Ocak Isparta bin 828 konut, 25 Ocak Burdur bin 454 konut, 26-27 Ocak Denizli 3 bin 150 konut, 28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut, 29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut, 30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut, 1 Şubat Çanakkale bin 290 konut, 1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut, 4 Şubat Uşak bin 50 konut, 5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut, 7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut." 
  Proje çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. (IHA)
                                
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